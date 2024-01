Quiz patente, nelle motorizzazioni liguri arrivano i dispositivi elettronici per la rilevazione di segnali radio

Savona. Presso le sedi di tutte le motorizzazioni liguri, è stato recentemente introdotto l’uso di appositi dispositivi elettronici per la rilevazione di segnali radio di qualsiasi frequenza, utilizzati nelle sessioni d’esame di teoria quiz informatizzati. Lo rendono noto la Motorizzazione Civile di Genova e il Compartimento Polizia Stradale “Liguria”. L’iniziativa è assunta nell’ambito delle condotte illecite atte al conseguimento fraudolento dei titoli abilitativi alla guida di veicoli.

Ciò consente, ad oggi, l’individuazione di eventuali soggetti che durante le prove potrebbero fare uso di apparati di comunicazione illecitamente occultati, al fine di ottenere suggerimenti esterni.

In effetti, l’impiego sul campo di tali sistemi, condotto in stretta collaborazione tra personale della motorizzazione ed operatori della Polizia Stradale, ha consentito di evitare e/o svelare numerosi tentativi fraudolenti, dimostrando l’efficacia non solo repressiva, ma anche deterrente degli stessi.

Tale sistema è stato introdotto anche su impulso dell’Autorità Giudiziaria savonese, appreso il fenomeno in aumento nella provincia, dove si è registrato in diffuso ed incessante succedersi di episodi delittuosi.

Solo nell’ultimo anno la Polizia Stradale della Liguria, intervenendo in tutte le sedi provinciali della Motorizzazione Civile ha riscontrato 60 esami effettuati con condotte illecite, procedendo ad altrettante denunce a piede libero. Nello stesso periodo sono state individuate, altresì tre organizzazioni criminali, di cui una di matrice nigeriana ed una egiziana, procedendo all’arresto di 5 persone.