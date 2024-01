Questionario sul rigassificatore, incontro tra Comuni e associazioni: “Paradossale chiedere a noi le ricadute socio economiche”

Savona. “Continuo a ritenere paradossale che vengano richiesti alle amministrazioni comunali dati di ricaduta occupazionale che, invece, dovrebbero essere forniti da Snam e sottoposti alla nostra valutazione. Le nostre considerazioni sull’impatto negativo che l’impianto avrebbe sul disegno di sviluppo del nostro comprensorio le abbiamo già espresse in tutte le sedi e continueremo a ripeterle anche questa volta”.

Così il sindaco di Savona Marco Russo riassume la posizione condivisa a conclusione dell’incontro di oggi pomeriggio in Sala Rossa di Palazzo Sisto in merito al questionario, previsto dalle Linee guida Istituto Superiore di sanità (ISS) per le valutazioni socio-economiche relative al rigassificatore, trasmesso da ASL2 lo scorso 28 novembre. Alla riunione, oltre ai vertici dell’Azienda sanitaria e i rappresentanti della Struttura Commissariale, hanno partecipato, sia in presenza che in collegamento da remoto, numerosi portatori di interessi dei vari settori coinvolti che hanno potuto ricevere chiarimenti in merito all’indagine proposta.

Il 27 ottobre 2023 Snam ha scritto ad Asl2 chiedendo la redazione, entro 120 giorni, di un parere sulle possibili ricadute dell’opera a livello sociale ed economico. Ricevuta la richiesta, gli uffici dell’azienda sanitaria decidono di coinvolgere il territorio: con una lettera datata 28 novembre, vengono interpellali quasi trenta soggetti.

Nel confronto di oggi la Asl, accompagnata dal capo della struttura commissariale, Nicola Poggi, ha risposto alle osservazioni e alle domande dei partecipanti. Terminato il confronto è proseguita una riunione tra i Comuni, le rappresentanze socio-economiche per definire una posizione comune.

I soggetti del territorio intendono esprimere valutazioni sul progetto del proponente e non essere chiamati a fornire dati che spetta a Snam indicare, tanto più che risulta che il progetto sia in corso di modifica; tutti i soggetti richiamano le posizioni già espresse in ordine all’impatto del rigassificatore sul territorio savonese e si riservano di formulare le proprie osservazioni nelle sedi competenti.

“La riunione di oggi – ha detto il sindaco Russo – è stata un’ulteriore dimostrazione di un territorio che si confronta e sa esprimere una posizione unitaria che nasce da una condivisione di fondo del disegno di sviluppo che sta perseguendo”.

I quesiti erano stati indirizzati ai Comuni di Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte, ossia alle Amministrazioni già coinvolte nel ciclo di incontri tecnici organizzati dalla Struttura Commissariale insieme a Snam per poter spiegare il progetto e recepire eventuali suggerimenti. Sono stati inoltre coinvolte anche le parti del settore economico: Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura e Cia; delle rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil; del mondo sociale: Caritas e Forum Terzo Settore e delle Associazioni di rappresentanza dell’utenza: Federconsumatori, Casa del Consumatore, Assoutenti, Acli e Lega Consumatori.

Inoltre, l’elenco potrebbe eventualmente ampliarsi su richiesta di altri soggetti interessati proprio perché l’obiettivo dell’indagine è quello di avere una risposta il più completa e capillare possibile. “Come manifestato la posizione dell’ASL2 è di supporto tecnico – dichiara il Direttore Generale della ASL2 dott. Michele Orlando – in qualità di struttura sanitaria del territorio interessato, il nostro coinvolgimento è previsto dalla normativa e dall’iter procedurale. Abbiamo cercato di svolgere tale compito coinvolgendo il più possibile gli stakeholder maggiormente rappresentativi della popolazione interessata dal progetto”.

Contrario fin dall’inizio, il segretario provinciale della Cgil, Andrea Pasa, ribadisce anche in questa occasione la sua posizione: “Ho espresso ancora una volta la contrarietà al progetto cche confligge con il modello di sviluppo del territorio. Inoltre abbiamo detto ad Asl2 e alla Regione che non siamo disponibili a compilare nessuna tabella. Riteniamo sbagliato rivolgersi all’Asl per analisi socio economiche”.

Perplessità anche della Cisl, il segretario provinciale Simone Pesce ha spiegato: “Abbiamo chiesto delucidazioni tutti insieme rispetto alla richiesta che abbiamo trovato alquanto strano. Chiedono a noi valutazioni quando ci mancano elementi, sono dati che sono nel progetto industriale dell’azienda. Il questionario inoltre è troppo rigido. Gli impatti occupazionali non sono solo quelli diretti, ma anche quelli temporanei e indiretti. E siamo preoccupati per l’impatto sul turismo“.