Pubblicato dopo 80 anni il “diario di guerra” di Nilo Lenzi, reduce della campagna di Russia: tutto il ricavato devoluto in beneficenza

Savona. E’ stato appena pubblicato (con il patrocinio dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) il diario tenuto durante la campagna di Russia dal savonese Nilo Lenzi. Il volume è in vendita nelle migliori edicole della provincia di Savona oltre che sulle piattaforme internet dedicate all’acquisto di libri: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il figlio Franco ed i nipoti Fabio e Fulvio Lenzi spiegano: “Con questo volume non vogliamo aggiungerci a tutti coloro, anche molto autorevoli, che hanno scritto sulla campagna di Russia negli ultimi ottanta anni. Abbiamo solo voluto riordinare la testimonianza di un giovane sottufficiale che a 26 anni parte per la Russia lasciando a casa un bimbo di un anno e mezzo e la moglie incinta del secondo figlio. Un racconto puntuale, a tratti didascalico e a tratti caratterizzato da riflessioni ed emozioni personali che danno l’idea dell’inferno vissuto dai nostri soldati durante quella scellerata campagna. Una campagna di cui Nilo non ha mai parlato volentieri, tanto è vero che abbiamo ‘trovato’ il diario solo dopo la sua morte”.

“Come detto, vorremmo che questo volume fosse anche un omaggio a tutti coloro che, meno fortunati di Nilo, non tornarono a casa dalle loro famiglie ma perirono nel teatro di guerra o nei campi di prigionia russi. Un ringraziamento grande lo dobbiamo a Luigi Colli, uno scrittore ma soprattutto un amico vero, che ci ha aiutato in questa piccola avventura editoriale”.

Nel suo diario Nilo Lenzi descrive la propria esperienza di giovane sottufficiale del Reparto Specialisti Artiglieria di Acqui Terme durante la Campagna di Russia (dal 21 giugno 1942 al 22 maggio 1943). Ricordi di guerra in cui ancora traspaiono le profonde emozioni del protagonista e dei suoi compagni di disavventura. Soldati italiani male equipaggiati che si trovarono ad affrontare avversari decisi a tutto pur di fermare l’invasione degli eserciti dell’Asse. Una sconfitta e una ritirata disastrose, raccontate da un uomo in balia degli eventi, uno dei sopravvissuti al tremendo inverno russo e ai tanti stenti, ma che, per sua fortuna, riuscì a rientrare in Italia vivo e illeso. D’altronde fu un conto molto salato quello pagato dai militari italiani in Russia, che là morirono a decine di migliaia, uccisi dal nemico, dal freddo e dalla fame: un massacro annunciato, un’assurda conseguenza delle ambizioni di potere del Duce.

L’autore nel suo diario riporta anche alcune testimonianze significative come, ad esempio, lettere e brevi racconti scritti al fronte da suoi commilitoni. Altrettanto interessanti sono le sue precisazioni e alcuni suoi commenti personali sui reparti italiani in Russia e su come si svolsero i fatti: una prospettiva davvero singolare, foriera di spunti di riflessione. Non mancano documenti provenienti direttamente dal fronte russo. Non manca neppure copia della cartina militare tedesca utilizzata dall’Esercito Italiano e raffigurante il teatro di guerra.

Nilo Lenzi nasce a San Felice, frazione di Pistoia, il 29 febbraio 1916. Terminate le scuole, e dopo qualche lavoro “in bottega”, presta il servizio militare nella caserma “Cesare Battisti” di Acqui Terme dove è di stanza il 2° Reparto Artiglieria di Campagna. Decide quindi di intraprendere la carriera militare che terminerà con il grado di maresciallo maggiore. Una volta congedatosi diventa amministratore di condominio e procuratore per un importante imprenditore edilizio di Acqui Terme. Quest’ultimo lavoro lo porterà a frequentare sempre con maggiore assiduità la riviera ligure tanto da trasferirsi definitivamente a Ceriale negli anni 70. Decorato con la Croce al Merito di Guerra, insignito dell’Ordine di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Socio emerito della Unirr, muore a Savona il 29 febbraio 2006.