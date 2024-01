Promozione. Totaro su punizione decide il derby: “Non mi aspettavo una stagione del genere”

Loano. Ancora una vittoria, ancora tre punti che portano la firma di Totaro, primo marcatore del campionato di Promozione con 15 reti, altra prodezza su punizione. Se in attacco ci pensa ancora una volta il classe 2004, in difesa Balla si è reso protagonista con diversi contrasti e respinte da difensore vero.

Totaro, stupito dei suoi numeri, mette il punto sul suo percorso in campionato: “Non mi aspettavo questo cammino. Ad inizio anno sono successe varie cose, mi sono trovato bene e ringrazio il mister per la fiducia e i miei compagni, senza di loro i gol non li farei”.

Il gol della vittoria arriva su un’altra prodezza su punizione: “L’arbitro ha fischiato il fallo e mi sono agganciato al pallone, poi ho solo pensato a buttarla dentro. La sfera ha poi preso una bella traiettoria e fortunatamente è entrata”.

Con la Sestrese perdente in trasferta e il Celle vincente che sale al secondo posto a 37 punti, la San Francesco sale a +5 sulla seconda posizione, incrementando sempre di più domenica dopo domenica: “Cerchiamo di migliorarci ogni giorno – spiega Balla – sta andando bene, siamo riusciti a cominciare bene l’anno. Sappiamo che ogni partita è difficile, ma noi ci faremo trovare pronti”.

Miglior attacco ma anche miglior difesa del campionato: “Gallo ci ha salvato alla fine, ma tutta la squadra ha difeso bene, soprattutto sulle seconde palle. Non abbiamo rischiato moltissimo, ma d’altronde abbiamo subito poco”.