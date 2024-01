Promozione. San Francesco Loano vs Legino LIVE: all’Ellena incrocio tra bomber

SAN FRANCESCO LOANO 1 (53′ Totaro) vs LEGINO 0

55′ Ha costruito tante chance pericolose Totaro e finalmente è arrivato il gol. Il 7 della San Francesco Loano realizza il gol numero 16 del suo campionato e, come all’andata, sblocca il punteggio contro il Legino.

53′ Totaro fa 1-0! Palla deliziosa di Halaj, controllo splendido dell’attaccante rossoblù che trova spazio e tempo per calciare e scaraventa in porta. San Francesco Loano avanti nel punteggio.

51′ Ambizioso Halaj che tenta una conclusione da posizione defilata. Il centravanti trova una deviazione e conquista un giro dalla bandierina, ma il corner si conclude con un nulla di fatto.

48′ Riparte con l’ennesima offensiva della partita la San Francesco Loano: cross dalla destra a tagliare l’area, tiro di Bonifazio respinto dal difensore avversario.

Si ricomincia, primo possesso della ripresa per il Legino.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce il primo tempo. Una divertente frazione, nonostante sia stata a reti bianche. Partita aperta, anche se i padroni di casa hanno dimostrato di valere qualcosa in più.

45+2′ Ci riprova Totaro! Innescato in profondità il gioiellino rossoblù colpisce la sfera di controbalzo, ma risponde con un grande intervento, anche in questo caso, il portiere avversario Pastorino.

45′ Nuovo lampo di Totaro, questa volta abbastanza scarico: il 7 si accentra da destra, conclude con il sinistro, ma chiude troppo e la palla termina sull’esterno della rete.

42′ Trema la difesa loanese, che occasione per il Legino! Tacco elegante di Piacentini in area che libera a Macagno lo spazio per il tiro: destro rasoterra a effetto sul quale arriva un ottimo Gallo.

38′ Fermata un’azione offensiva di Piacentini per un intervento irregolare, una sbracciata, ai danni di Balla. Protesta platealmente la panchina del Legino, richiamato dall’arbitro mister Tobia.

35′ Fase di gioco senza opportunità per sbloccare la partita, né da una parte né dall’altra. Regna, come spesso capita qui, l’intensità e l’agonismo nella zona centrale del campo.

28′ Gioco fermo, entra in campo lo staff medico del Legino: rimasto a terra Cappannelli che si tiene la caviglia.

25′ Da lontano Bonifazio prova a calciare con il destro, palla alta e larga. San Francesco, però, nettamente più convincente degli avversari in questo primo quarto di gara.

23′ Ancora vicino al gol Totaro! I rossoblù terminano una bella azione corale fornendo il pallone al numero 7, ma sul suo tiro si oppone con i piedi Pastorino. Sulla respinta del portiere, invece, debole e alto il tentativo di testa da parte di Halaj.

20′ Particolarmente negativo fino ad ora il pomeriggio dei padroni di casa per quanto riguarda la precisione dei passaggi. I ragazzi di Cattardico stanno commettendo parecchi errori in fase di costruzione.

17′ Risponde il Legino! Disattenzione difensiva della San Francesco Loano, Piacentini non ne approfitta per cambiare il punteggio e calcia da posizione centrale troppo debolmente per far male a Gallo.

10′ Altra chance enorme per la San Francesco Loano! Corner a rientrare di Calcagno, colpo di testa di Daprile intercettato miracolosamente da Pastorino. Vero che la conclusione era centrale, ma non era facile avere il riflesso per parare un tiro così potente.

7′ Riparte la conta dei falli subiti dal capitano di casa Alessio Auteri: il primo arriva al settimo minuto per un intervento nella metà campo rossoblù.

4′ Palla gol per la San Francesco! Lancio con il contagiri da parte di Bonifazio, difesa scavalcata, ma il cucchiaio di Totaro sorvola la traversa. Rossoblù vicini al vantaggio.

Minuto di silenzio per l’indimenticabile Gigi Riva, fumogeni rossoblù dal lato opposto alle tribune e ora il fischio d’inizio. Comincia la partita!

Primo Tempo

Tra poco il fischio d’inizio del match, intanto momento speciale allo stadio Giorgio Ellena. È stato premiato per i cinquant’anni di carriera calcistica Marco Burastero, protagonista da calciatore con la maglia della Loanesi. Infatti, tra il 1990 e il 1992 portò la squadra dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Ponzo, 3 Taku, 4 Daprile, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Calcagno, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione di mister Cristian Cattardico: 12 Barelli, 13 D’Aiuto, 14 Ciravegna, 15 Valentino, 16 Staltari, 17 Kuzorle, 18 Rocca, 19 Di Lorenzo, 20 Vierci.

Legino: 1 Pastorino, 2 Lingua, 3 Semperboni, 4 Cappannelli, 5 Garzoglio, 6 Latini, 7 Caso, 8 Donna, 9 Piacentini, 10 Macagno, 11 Del Nero. A disposizione di mister Fabio Tobia: 12 Canciani, 13 Cancellara, 14 Ferrara, 15 Perata, 16 Revello, 17 Badiku, 18 Tobia, 19 Romeo, 20 Ciolina.

Dirige la sfida Filippo Morbelli di Albenga, affiancato da Lorenzo Trucco (Imperia) e Giacomo Zanin (Savona).

Loano. La sconfitta contro la Sestrese sembrava poter frenare la corsa della San Francesco Loano, capolista del campionato. Invece i rossoblù hanno vinto le prime tre sfide del loro 2024 e oggi vogliono ottenere il quarto successo consecutivo. Inoltre, per i ragazzi di mister Cattardico, si attende il ritorno al gol di Edoardo Totaro, il classe 2004 con 15 gol stagionali ma a secco settimana scorsa nella vittoria sul campo della Praese.

Se da una parte l’ambizione è quella di proseguire la marcia solitaria verso il titolo, dall’altra il Legino vuole rimanere accodato al treno playoff. Il club savonese è, infatti, a tre lunghezze dal sesto posto e vuole per la prima volta in stagione centrare due vittorie di fila in trasferta. Insomma, uno scontro con tanti temi da seguire e che riparte dal pari dell’andata: in quell’occasione gol di Totaro e risposta di Manuele Macagno, entrambi su rigore. Due calciatori già in doppia cifra e che oggi vogliono di nuovo essere protagonisti.