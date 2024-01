Promozione, San Francesco Loano batte Ceriale e allunga in vetta. Cattardico: “Che prova! Fortuna? Fa parte del calcio”

Loano. Ancora 3 punti per la San Francesco Loano che continua a macinare vittorie su vittorie. Oggi tocca al Ceriale che è comunque riuscita a concedere un solo gol alla formazione di Cattardico, rete di bomber Totaro.

Una grandissima prova di calcio da parte di tutta la squadra: “Totaro ha siglato un grande gol – spiega felice Cattardico -, queste situazioni venerdì le abbiamo provate parecchio e lui è bravo in questo e ci deve credere. Ma oggi abbiamo disputato tutti quanti un’ottima gara, se i nostri attaccanti riescono ad arrivare spesso in porta è merito anche di un centrocampo di qualità e di quantità e di una difesa importante”.

Un 2024 iniziato nel migliore dei modi seguendo i passi del 2023: “Si, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso ci godiamo la vittoria e iniziamo già a pensare alla partita di domenica contro la Praese che sarà ancora più tosta. Dobbiamo giocare spensierati senza guardare troppo la classifica, con la consapevolezza di sapere che il girone di ritorno sarà ancora più tosto. questa partita lo ha dimostrato”.

Doppio intervento in extremis sul finale che avrebbe potuto ribaltare il risultato. Terzo clean sheet consecutivo, sarà solo fortuna? Ce lo spiega il mister rossoblu: “La fortuna è una componente che fa la sua parte, ma in tutto il campionato hai sia episodi a favore che contro. Siamo molto compatti, dopo la sconfitta con la Sestrese ci davano tutti per morti, invece abbiamo reagito raggiungendo vittorie su campi difficili. La nostra compattezza difensiva è la nostra arma in più”.

Si sono visti i volti nuovi di questa sessione di mercato, Ponzo, Vierci e Valentino per la loro prima volta all’Ellena: “Abbiamo aggiunto giovani alla rosa, sono tutti e tre prospetti interessanti e molto forti. Noi proseguiamo su questa onda qua, senza cercare operazioni grosse ma puntanto su giovani interessanti che possano accrescere la qualità della rosa”.