Promozione. La Carcarese vola con mister Ponte: “Non guardiamo la classifica”

La Carcarese batte 2 a 0 il Pontelungo e accorcia rispetto alla zona playoff ora a -5. La gestione di mister Alessio Ponte sembra aver dato la scossa di cui la squadra aveva bisogno.

“Oggi era una partita difficile – ha esordito l’allenatore ai microfoni del club-, faccio i complimenti al Pontelungo perché merita il campionato che sta facendo. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto loro in settimana, sfoderando una grande prestazione, anche di sofferenza, e vincendo da gruppo. Siamo molto felici di questo risultato perché stiamo dando continuità al nostro lavoro”.

“La classifica? L’ho detto ai ragazzi, non dobbiamo guardarla, dobbiamo pensare partita per partita. Anche sabato sarà una gara complicata, affrontare il Bragno a casa sua non è mai facile e per un derby non si possono mai fare pronostici, noi la prepareremo al meglio”.