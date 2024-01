Promozione, il LIVE di Pra-Carcarese

PRA – CARCARESE 0-2 (35’ Brignone, 38’ Dematteis)

10’ Terzo cambio per mister Odescalchi: Caglioti prende il posto di Marino

9’ Corner di Brovida dalla destra, incornata di Brignone che non riesce a centrare lo specchio della porta

7’ Angolo per il Pra, Marchelli svetta e colpisce di testa, palla fuori di poco

6’ Giallo anche per Moretti F. falloso su Calvi

1’ Subito un’ammonizione per il Pra, cartellino a Marchelli falloso su Diamanti

Via alla ripresa, due cambi per il Pra: fuori Larosa e Morabito, dentro El Amraqui e Fazzi

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di di 0-2

45’ Giallo per Calvi per proteste

43’ Ammonito Marino, duro su Brovida in volata

41’ Punizione dal limite per il Pra, Gjoka calcia sulla barriera

40’ Giallo per Croce per fallo di mano

38’ GOOOOOOOL! Diamanti serve Della Rossa sul filo del fuorigioco, il numero 11 si allarga e serve Dematteis solo in area: controlla e calcia all’angolino. 2-0 per la Carcarese

36’ prova subito a reagire il Pra con Gjoka che in area punta sul primo palo, ma Giribaldi devia in angolo

35’ GOOOOOOOOOL! Pasticcio difensivo del Pra, che lascia una prateria davanti a Brignone: il numero 10 arriva in area e con un diagonale insacca il meritato vantaggio ospite

30’ La Carcarese va via in velocità: Dematteis per Brignone che serve in area Brovida, che calcia, conclusione deviata da un difensore sull’esterno della rete

26’ Cross dal limite di Moretti L., Favorito devia di testa, la palla finisce a Brignone che prova ad incrociare, Lepri fa suo il pallone

21’ Anche il Pra chiede un rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro fischi fallo di confusione

12’ Brovida prova a rifarsi, calciando dalla distanza, ma Lepri dice ancora di no

11’ Che occasione per la Carcarese! Filtrante di Dematteis per Brovida che in area si trova a tu per tu con Lepri, il portiere con piedi riesce ad opporsi alla sua conclusione

9’ Brovida serve sulla sinistra Della Rossa che controlla e calcia: tirocross insidioso che Lepri allontana con i pugni

5’ Bell’azione della Carcarese: Diamanti di prima per Dematteis che lancia sulla fascia Brovida: il numero 7 entra in area e tenta il cross, ma trova la deviazione di Favorito. Secondo i biancorossi il capitano locale ha toccato di mano, ma non per l’arbitro che invita a proseguire

3’ Cross dalla sinistra di Moretti F., in area colpisce di testa Brignone, ma non riesce a dare la giusta traiettoria al pallone

2’ Il primo angolo della partita è del Pra, lo batte dalla sinistra Gjoka, dopo una deviazione in area la palla arriva al limite a Raso che ci prova di prima, senza però creare problemi a Giribaldi

Al Ferrando fischio d’inizio alle 15:02. Pra in divisa nera, Carcarese casacca a righe biancorosse e calzoni bianchi

Genova. Trasferta in quel di Genova per la Carcarese, pronta a rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby con il Bragno. Avversario di giornata è il Pra, con cui i biancorossi all’andata hanno conquistato la prima vittoria del campionato.

Al Corrent finì 5 a 1: doppietta di Saviozzi, gol di Bonifacino, Briano e Canaparo, rete giallonera su rigore realizzata da Volpe. Da allora molte cose sono cambiate, in primis la posizione in classifica di entrambe le formazioni: la Carcarese ora è settima con 25 punti (a -5 dai playoff e a +6 dai playout), il Pra undicesimo a quota 21, appena sopra la zona rossa della classifica. Un risultato positivo quindi sarebbe prezioso per i genovesi che mancano alla vittoria dal 3 dicembre, quando si si sono imposti 2 a 1 a Finale Ligure, poi due pareggi e tre sconfitte. L’ultimo punto domenica scorsa a Legino, dove il match è terminato 0-0.

E se il Pra è alla ricerca del primo successo del girone di ritorno, la Carcarese invece intende tornare a raccogliere punti per raggiungere il prima possibile la salvezza e poi cercare di togliersi qualche soddisfazione, dopo un avvio piuttosto turbolento che ha cambiato gli obiettivi stagionali. Buona partita!

FORMAZIONI

PRA: Lepri, Calvi, Marchelli, Marino, Favorito, Raso, Larosa, Morabito, Morando, Gjoka, Leotta. A disp.: Turone, Scaringella, Rossini, Banchieri, Fazzi, Seck, Lalli, Caglioti, El Amraqui. All. Antonino Odescalchi

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Moretti F., Dematteis, Croce, Nonnis, Brovida, Bertoni, Diamanti, Brignone, Della Rossa. A disp.: Delfino, Gualberti, Dagnino, Manfredi, Alò, Bonifacino, Zizzini, Saviozzi, Bianchi. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia

ASSISTENTI: Edoardo Bondi e Marco Antonio Pilozo Calie di Genova