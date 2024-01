Promozione. Il Legino esce sconfitto dall’Ellena, Tobia: “Il gol di Romeo era buono, ma non dobbiamo lamentarci”

Loano. Il Legino perde di misura, contro la San Francesco Loano, in una partita piuttosto delicata dal punto di vista arbitrale: un gol annullato ai verdeblù e un espulsione per parte. Ma, nel complesso, il mister Fabio Tobia non cerca alibi attaccando la direzione arbitrale: “Non mi è sembrato un arbitraggio sbagliato, qualche errore è normale. Oggi a fine partita il direttore di gara ha spiegato le sue decisioni, non vedo malafede. Però, il gol di Romeo era regolare”. Effettivamente, rimangono i dubbi sulla posizione dell’attaccante entrato a partita in corso che aveva realizzato la rete dell’1-1.

Il tecnico rimane tuttavia soddisfatto, nonostante un comprensibile rammarico, per la prestazione messa in campo contro la capolista: “Loro sono una squadra con tanti punti di forza, ma noi abbiamo interpretato bene la gara e non siamo riusciti a concretizzare qualche occasione. Giocando sempre in questo modo faremo sempre risultato”.

Cercando di dare un’occhiata al futuro della squadra Tobia mostra fiducia nei suoi ragazzi: “Abbiamo avuto assenze per problemi di ogni tipo, ci vorrebbe un viaggio a Lourdes – commenta ironicamente -. Ma al di là di questo, con la rosa al completo possiamo fare un buonissimo girone di ritorno”. Infine, uno sguardo anche al lavoro della società: “Il nostro è un progetto solido, anche se non siamo sui titoli dei giornali. Lo dimostra il fatto che oggi abbiamo messo in campo ben cinque ragazzi giovani”.