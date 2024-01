Promozione, il Finale crolla a Quiliano. Biolzi: “Così si rischia grosso. Preoccupato per l’atteggiamento negativo di alcuni giocatori”

Quiliano. Nonostante la sconfitta, domenica scorsa il Finale contro il Celle Varazze aveva fatto vedere delle buone trame. Segnali comunque di una ripresa a livello collettivo. Sensazioni smentite dopo appena un turno dalla sconfitta esterna per 2-1 al Picasso contro il Quiliano&Valleggia.

Andrea Biolzi è particolarmente amareggiato per la prova dei suoi: “Imbarazzanti il primo tempo, ma davvero. Senza atteggiamento. Siamo andati sotto giustamente con un gol dell’avversario che ha preso palla dalla loro trequarti, scartando tutti. Nel secondo tempo abbiamo reagito, avendo parecchie palle per rimettere a posto la partita. Siamo riusciti a prendere gol su un rigore in contropiede 9 contro 11. Che ci fosse o meno, non va bene perdere una palla a centrocampo per una giocata che non serviva. Il nostro immediato 2-1 ha poi portato ad altri gol sbagliati in maniera clamorosa. La situazione è molto difficile“.

Ma è un fatto in particolare a non andare a genio al tecnico giallorossoblù: “Mi preoccupa l’atteggiamento negativo di alcuni giocatori, specialmente quelli esperti che non fanno pesare la loro esperienza all’interno della squadra. La situazione è preoccupante ma non compromessa: dobbiamo iniziare ad avere un altro atteggiamento, perché definire ‘imbarazzante’ quello del primo tempo sarebbe un complimento. Non siamo scesi in campo”.

“Dobbiamo continuare a combattere non bisogna mollare. La classifica è da tempo che fa paura“. Il Finale rimane inchiodato al tredicesimo posto, a cinque punti dalla zona salvezza ma con le dirette inseguitrici che oggi hanno accorciato. Il Quiliano&Valleggia, appunto, è a -5 e la Campese a -4.

Ora Biolzi si vuole rivolgere direttamente ai suoi giocatori: “Mi aspetto un po’ più di determinazione e lucidità, che abbiamo in allenamento ma alla domenica no. È difficile da spiegare questo cambio repentino da un giorno all’altro, c’è qualcosa che non va e vedremo di prendere le dovute decisioni. Così si rischia grosso“.