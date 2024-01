Promozione, il Bragno conquista un altro derby: fermata la corsa della Carcarese

NEW BRAGNO – CARCARESE 1-0 (65’ Di Martino su rig.)

50’ Triplice fischio, è festa del New Bragno

45’ 5 minuti di recupero

38’ Lancio di Bignoli per Gamba che davanti alla porta spara alto, sprecando un’occasione ghiotta

37’ Ammonito anche Bianchi, falloso su Di Martino. Intanto mister Ponte fa un altro cambio: Fabio Moretti entra per Croce

35’ Giallo per Puglia, duro su Alò

32’ Punizione dal limite per la Carcarese: Brignone batte sulla barriera

30’ un cambio per parte: per la Carcarese Saviozzi entra per Della Rossa, per il Bragno Puglia prende il posto di Cirio

28’ Rischio per il Bragno: Imbesi rinvia con le mani, ma colpisce la schiena di un compagno di squadra, la palla arriva a Brovida non riesce a sfruttare l’occasione

25’ Tre cambi: per la Carcarese entrano Bianchi e Zizzini per Diamanti e Bonifacino, per il Bragno Gamba rileva Jovanov

22’ Filtrante per Jovanov, Giribaldi è bravo ad uscire e fare suo il pallone anticipando l’attaccante locale

20’ GOOOOOOOL! Dal dischetto va Di Martino che spiazza Giribaldi. Tutta la squadra si unisce in un grande abbraccio

19’ RIGORE PER IL BRAGNO! Nel tentativo di allontanare il cross in area, Bonifacino colpisce il pallone con la mano

17’ Primo cambio per mister Ponte: dentro Alò, fuori capitan Spozio

15’ Proteste di Jovanov, l’arbitro gli Isotta il cartellino giallo

14’ Proteste della Carcarese per un fallo di Bignoli in area su Della Rossa, ma l’arbitro che vede tutto da vicino invita a proseguire

11’ Mancino dalla distanza di capitan Di Martino, Giribaldi vola e con la mano di riporto toglie la palla da sotto la traversa

9’ Brovida ci prova da fuori, conclusione deviata in angolo

6’ Scambio tra Diamanti e Della Rossa che serve Brignone F., ma Imbesi in uscita fa suo il pallone

Parte la ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, 0-0

42’ Conclusione dalla distanza di Brovida, deviazione di un difensore, palla sul fondo

41’ Il contropiede della Carcarese riaccende una fase di gioco equilibrata e combattuta a centrocampo: Brignone serve Brovida che calcia a tu per tu calcia, Imbesi si oppone

28’ Infortunio per Turco, al suo posto entra Risso

24’ Pericolo per il Bragno: Bonifacino crossa dalla destra, la deviazione del difensore favorisce Della Rossa che lascia partire il diagonale: palla sul fondo

20’ Punizione per il Bragno dal limite: batte Di Martino, respinge la barriera, ci riprova il capitano biancoverde, ma la sua conclusione è ancora ribattuta dalla difesa ospite

16’ Ancora Bragno in avanti con Jovanov che, pressato da Nonnis, non riesce a dare forza alla sua conclusione diretta sul primo palo: Giribaldi blocca sicuro

14’ Che rischio per la Carcarese! Giribaldi rinvia, la palla rimbalza su Tubino che è in area, il portiere riesce poi ad anticiparlo, ma la sfera finisce tra i piedi di Jovanov che mette in area un cross teso, su cui non arriva nessuno

12’ Lancio per Tubino che, nonostante la pressione del difensore, in area riesce a controllare e calciare: il suo tiro però non è nello specchio della porta

7’ Altra punizione per la Carcarese, questa volta dalla sinistra: batte Della Rossa sul primo palo, ma la difesa allontana di testa

5’ A battere la punizione è Brignone che la mette al centro dell’area, la difesa respinge al limite dove è appostato capitan Spozio che tira ampiamente fuori misura

4’ Fallo di Brignone A. su Bertoni, punizione dal vertice destro dell’area per la Carcarese

Si parte alle 15:00 in punto

Cairo Montenotte. Derby valbormidese al Paolo Ponzo, dove in questo freddo pomeriggio invernale si affronteranno New Bragno e Carcarese (ore 15:00) per la terza giornata di ritorno del girone A di Promozione.

Come sempre, numeroso il pubblico presente accorso per non perdersi le tante emozioni che questa partita è in grado di regalare, alta è infatti la posta in palio per entrambe le formazioni.

Il New Bragno andrà alla ricerca di una vittoria scacciacrisi, dopo cinque sconfitte consecutive: i biancoverdi non raccolgono punti da quasi due mesi, ovvero dal pari con il Camporosso, era il 26 novembre. L’ultimo successo risale invece alla settimana precedente, in quel di Finale Ligure.

Al contrario la Carcarese negli ultimi turni sembra avere trovato la sua dimensione e la continuità che tanto è mancata nel girone di andata. I biancorossi arrivano al derby dopo tre vittorie di fila (non era mai successo in questa stagione) grazie alla quali sono riusciti a risalire la classifica: ora sono settimi con 25 punti, a -5 dalla zona playoff e a +9 dalla zona playout, dove si trova il New Bragno (è dodicesimo con 16 punti).

All’andata ad aggiudicarsi il derby era stata la squadra di Adami, che al Corrent si impose 2 a 1 grazie alle reti di Amud e Marini arrivate in risposta all’iniziale vantaggio biancorosso realizzato da Briano, Rizzo aveva anche parato un rigore.

Entrambe le formazioni in settimana hanno annunciato delle new entry: il Bragno in emergenza portieri ha ingaggiato il classe 1977 Mario Imbesi; un estremo difensore è arrivato anche alla Carcarese, che ha dato il benvenuto a Umberto Ferro, oltre che al giovane attaccante Simone Gualberti.

FORMAZIONI

BRAGNO: Imbesi, Cirio, Brignone A., Negro, Turco, Amud, Bignoli, Rizzo, Jovanov, Di Martino, Tubino. A disp.: Richero, Di Noto, Puglia, Marini, Risso, Bovio, Monni, Gamba, Laudando. All. Simone Adami

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Bonifacino, Croce, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Diamanti, Brignone F., Della Rossa. A disp.: Delfino, Gualberti, Bianchi, Manfredi, Moretti F., Dematteis, Zizzini, Saviozzi, Alò. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Luigi Ucci di Genova

ASSISTENTI: Giacomo Zanin di Savona e Stefano Muschetti di Genova