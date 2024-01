Promozione, crisi Finale. Cappa: “Ad ognuno le proprie responsabilità”. Belvedere: “Saranno tre mesi da Sangue e Arena”

Finale Ligure. “Ieri c’è stato un incontro in cui ci siamo consolati a vicenda. Ne ho viste tante in questi anni da presidente, ma una partita del genere non l’avevo mai vista. Dobbiamo ragionare bene sul da farsi. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, dai giocatori a noi della società. L’ambiente è stanco e ci servirebbe qualcosa per rivitalizzarci. È chiaro che senza risultati ci sia più scoramento, ma stiamo già reagendo. Fino all’ultimo lotteremo e penso che ne usciremo: la squadra non è quella che abbiamo visto domenica“.

Il commento di Candido Cappa a due giorni dalla disfatta del Picasso è stato breve e conciso. Il Finale è sprofondato non tanto in classifica ma quanto in un grande vortice di negatività, dal quale sarà fondamentale uscirne per non rischiare di precipitare in acque ancora più insidiose.

Le prestazioni particolarmente altalenanti hanno portato i finalesi al tredicesimo posto in classifica, ovvero in piena zona playout (quattro vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte). L’undicesimo posto, che garantirebbe la matematica salvezza, dista soltanto cinque punti. Ma per una realtà come Finale mettersi a parlare di una salvezza in Promozione, soprattutto dopo una decade di ottimi risultati, sembra strano.

Come il presidente giallorossoblù, la cui esperienza di gestione trentennale gli ha fatto vivere svariati momenti del club, il direttore sportivo Roberto Belvedere ha esposto tutto il suo rammarico: “Ci siamo detti che dobbiamo tirare fuori il Finale da questa situazione brutta, inaspettata e, sotto un certo punto di vista, anche meritata. A livello sportivo abbiamo fatto male, inutile nascondercelo. Ora ci tiriamo su le maniche e andiamo avanti. Vediamo se ci sarà occasione per trovare ancora un giocatore che ci possa venire a dare una mano”.

Sul tema riguardante il mercato, sembrerebbe che il club stia dando un’occhiata alla lista degli svincolati. Qualche settimana fa era dato quasi per concluso il ritorno di Carlo Porta in giallorossoblù, ma poi tutto è saltato: “Ci eravamo accordati ma poi il ragazzo ha avuto problemi di lavoro“.

Le aspettive ad inizio anno erano evidentemente ben altre nella testa dei dirigenti finalesi. “Pensavo di poter fare un campionato da metà classifica in su, con un pensiero ai playoff che però non doveva essere una fissazione – confessa Belvedere -. I ragazzi hanno qualità, non si può negarlo. Così sono deluso anche perché troppi giocatori stanno andando sotto le aspettative, sia giovani sia esperti. Lo dico da tanto tempo che la colpa non è sempre dell’allenatore. Tutti devono dare qualcosa di più perché abbiamo creduto in loro e ci crediamo tutt’ora“.

“C’è qualcosa che non va e vedremo di prendere le dovute decisioni. Così si rischia grosso“. A dichirarlo è stato un laconico mister Andrea Biolzi dopo la sconfitta contro il Quiliano&Valleggia. Belvedere spiega: “Sicuramente si vedrà se fare un allenamento in più o altri tipi di interventi. Ora capiamo come andrà questa settimana. Partirà qualcuno? Tutto può essere, però i giocatori sono tutti bravi ragazzi e ci dispiacerebbe tenerli fermi fino a fine stagione. Ad oggi nulla è ancora deciso però“.

Attorno al club cittadino è da tempo che non c’è più quel seguito di un tempo. Questo tema risale addirittura alla conferenza di un anno e mezzo fa che fece Pietro Buttu, che poi da lì a poco si dimetterà per trasferirsi all’Albenga. Il direttore giallorossoblù conferma: “L’anno scorso è stato un disastro. Le tribune chiuse hanno fatto allontanare ancora di più la gente. Però a livello societario l’interesse della proprietà e dei vecchi dirigenti è presente. Hanno avuto dei problemi negli anni scorsi ma ci sono sempre. Sono stato in società che hanno vissuto momenti peggiori di questi. Non dobbiamo trovare scuse“.

“Saranno tre mesi da “Sangue e Arena“. Con questa metafora cinematografica e romanziera, Belvedere sottolinea come sia fondamentale che emerga un maggiore senso di responsabilità collettiva: “Bisogna vedere se questa squadra ha le dovute caratteristiche. Domenica abbiamo perso una partita giocando un primo tempo imbarazzante. Ormai il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo uscire dalla zona playout“.