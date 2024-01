Prima Categoria, pari tra Baia Alassio e Ospedaletti. Sardo: “Partita complicata. Atteggiamento? Più che positivo”

Alassio. Pareggio tra Baia Alassio e Ospedaletti, partita terminata 1 a 1 al termine di novanta minuti giocati ad alta intensità con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Un fine mese ed inizio Febbraio molto scottante per la squadra di Enrico Sardo che ha affrontato la San Filippo Neri nel derby vincendo per ben 1 a 3 e raccogliendo 3 punti fondamentali per la lotta al titolo, nella giornata di ieri contro l’Ospedaletti ha ottenuto un punto e adesso si aspetta lo scontro diretto di settimana prossima, match al vertice contro l’Argentina Arma in trasferta.

La squadra di Alassio conosceva bene le qualità degli avversari, e a detta di mister Sardo i suoi giocatori hanno risposto positivamente alla sfida: “Sapevamo già ad inizio settimana il valore di questa squadra. Bisogna valutare i club anche nel valore di forma nel momento in cui si affrontano, l’Ospedaletti nelle ultime 7 partite ha siglato ben 21 gol e quindi si può affermare che sia una squadra in ottima salute. Conoscevamo il livello di difficoltà della partita, e noi l’abbiamo anche interpretata bene. Non ne parlo mai perchè non dovrebbe essere un alibi, però anche l’arbitraggio ha fatto la sua parte, però dobbiamo capire anche noi e imparare dai nostri errori. Alcuni sbagli sotto porta non ci hanno permesso di vincere, a volte abbiamo sbagliato anche l’ultimo passaggio, ma l’atteggiamento è stato più che positivo“.

“E’ stata una partita bellissima da vedere secondo me – continua il tecnico giallonero -, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto in tutti e 90 i minuti. Match di livello alto, ci portiamo a casa un punto e la consapevolezza che possiamo migliorare in ottica futura“.

Subito in vantaggio con il gol di Esposito ad inizio ripresa, dopo quasi un minuto arriva il pareggio di Schillaci: “Abbiamo rivisto l’azione del gol, probabilmente è stato un difetto di posizionamento dovuto ai festeggiamenti. Il mio staff che stava osservando da fuori mi ha poi detto che eravamo posizionati male in campo, l’euforia del momento ci ha giocato un brutto scherzo. E’ stata una partita complicata, e parliamo di una squadra che ha iniziato male il campionato ma che adesso, con alcuni rinforzi di peso, sta risalendo per cercare un posto nei play-off”.

Adesso si pensa al prossimo match, lo scontro diretto contro l’Argentina Arma: “Sarà un match complicato come quello contro l’Ospedaletti, sappiamo che sono le due partite da dentro o fuori probabilmente. Bisogna affrontarle al massimo per concentrazione e dedizione, ci vogliono questi ingredienti per ottenere almeno un risultato positivo”.

Intanto l’Argentina ha perso per ben 5 a 2 in casa del Golfo Dianese, rendendo ancora più interessante questa sfida: “E’ un crocevia per entrambe. Sia noi che loro se abbiamo ancora un’ambizione di raggiungere il Millesimo che, oggettivamente, è un passo avanti a tutte le altre squadre, dobbiamo cercare di fare bottino pieno domenica”.

Ma Enrico Sardo sa benissimo di non essere solo in questo tortuoso cammino perchè, oltre al suo club, ha al fianco ogni domenica un bel contingente di tifosi che sono pronti, con calore, ad incitare la squadra in campo: “Ad inizio anno, in fase di costruzione della squadra, abbiamo cercato di dare più importanza ai ragazzi di Alassio. Essendo che ci sono molti ragazzi della zona c’è anche molto entusiasmo e siamo riusciti a riportare i tifosi allo stadio, questo beneficia tutto l’ambiente“.