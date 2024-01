Prima Categoria, Masone-Vadese rinviata per colpo ricevuto da Radu

Masone. Attimi di paura in occasione del match tra Masone e Vadese in programma oggi e valido per il Girone B della Prima Categoria.

A otto minuti dal termine del primo tempo il portiere della Vadese Radu ha rimediato un colpo in testa a seguito di uno scontro di gioco, come riferisce il club azzurrogranata, con l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro.

Radu è stato prelevato con l’elisoccorso. Non ha perso i sensi nonostante il forte stordimento. Sono in corso gli accertamenti in ospedale.

Negli altri incontri del girone giocati oggi, la Letimbro ha pareggiato 1 a 1 sul campo dell’Olimpic mentre il Multedo tra le mura amiche ha superato 4 a 0 la Priamar Liguria.