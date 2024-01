Prima Categoria, Città di Savona vs Lido Square: striscioni a Genova per continuare la corsa

Lido Square 1 (31′ Russo) – Città di Savona 1 (38′ Rapetti) LIVE PRIMA “b”: Old Boys Rensen 0 – Multedo 4 (sabato), Rossiglionese 1 – Masone 0 (sabato), Borgio Verezzi 1 – Spotornese 1, Letimbro 1 – Albissole 2, Priamar Liguria 1 – Speranza 2, Vadese 1 – Olimpic 0.

57′ Romano parte sul filo del fuorigioco e calcia in porta. Palla fuori. Biffi ha invertito gli esterni. Romano a sinistra e Esposito a destra.

49′ Russo prova la gran conclusione dalla distanza da posizione defilata. Palla sopra alla traversa con Bova in controllo.

47′ Russo va via a Fancellu e mette al centro. Ruffa a rimorchio calcia a botta sicura spedendo però alto.

46′ Si riparte con il Città di Savona incaricato del calcio di inizio.

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo.

38′ Pareggio del Città di Savona! Il Lido paga dazio per la difesa alta. Rapetti scatta alle spalle della retroguardia con Cannavacciuolo alle calcagne che tenta di sbilanciarlo. Il nove resiste e infila Ruffa in uscita. Pari al Pertini!

36′ E infatti, palla larga per Romano. La difesa chiama l’offside che non c’è. Cross pericoloso al centro, ma Cherkez svirgola e nessun altro trova la deviazione vincente.

35′ Grande lancio di Rizzo per Romano, che questa volta parte in posizione regolare. Controllo troppo lungo e palla tra le braccia di Raffa. Il Città di Savona deve provare a sfruttare la prateria lasciata dalla difesa alta del Lido Square.

33′ Erroraccio difensivo dei locali, Rapetti si allunga ma non riesce a indirizzare calciando addosso al portiere. Qualche errore tecnico di troppo per il Lido ma gara fin qui impeccabile dal punto di vista dell’applicazione.

31′ Cherkez perde un pallone sanguinoso sulla destra al posto di spazzarlo. Lo recupera Leandri, che crossa bene verso il secondo palo. Zona sguarnita: Russo di coordina benissimo e calcia a incrociare senza lasciare scampo a Bova. Lido Square in vantaggio!

23′ Lancio lungo di Bova a scavalcare la difesa, Romano si inserisce e calcia. È però in fuorigioco. Il Lido Square tiene la difesa alta in alcuni frangenti. Tattica decisamente rischiosa ma che per ora funziona.

20′ Giallo a Cherkez per un fallo in attacco.

17′ Romano sfrutta l’incertezza della retroguardia genovese calciando bene al volo un pallone a mezza altezza. Bella conclusione ma troppo centrale.

16′ Cannavacciuolo ferma la ripartenza del Città di Savona all’altezza del centrocampo e viene ammonito.

15′ Nonostante una posizione di classifica precaria – penultimo posto – il Lido Square appare in questo primo quarto d’ora ben messo in campo. Modulo speculare rispetto al Savona, con linee molto strette.

11′ Apicella si fa rubare palla da Ruffa. L’11 locale combina con Cavallino al limite dell’area ma la conclusione è oltremodo sbilenca e si spegne ben lontano dalla porta difesa da Bova.

8′ Rapetti fa sponda per Romano, che si inserisce da sinistra. Azione fermata per fuorigiooco dell’esterno ex Albissole.

6′ Rapetti si gira alla grande in area e da pochi passi calcia in porta. Respinge Ruffa. Modulo 4-4-2 per il Città di Savona. Rispetto a sette giorni fa atteggiamento meno spregiudicato con Esposito al posto di Ferrara come ala sinistra. Esordio da titolare per Barone, in mediana insieme a Rizzo.

3′ Ripartenza veloce del Città di Savona con Romano che dalla destra serve nel cuore dell’area Rapetti. Conclusione potente del nove ma ribattuta dalla difesa. Angolo per la squadra di Biffi. Rizzo lo batte basso e teso, la palla attraversa tutta l’area piccola per poi essere rinviata da un difensore locale.

Padroni di casa in maglia azzurra e pantaloncini bianchi. Classica divisa biancoblù per gli striscioni. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva.

1′ Si parte, subito corner per il Lido Square, che aveva battuto il calcio d’inizio. Mette fuori la difesa del Savona,

Primo tempo

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Apicella, 4 Kuci, 5 Barone D, 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Esposito, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Ferrara, 14 Incorvaia, 15 Buttu, 16 Pondaco, 17 Palumbo, 18 Di Roccia, 19 Vicente, 20 Beani. Allenatore: Roberto Biffi.

Lido Square: 1 Ruffa Giacomo, 2 Dianti, 3 Cornero, 4 Hayoun, 5 Cannavacciuolo, 6 Leandri, 7 Vergari, 8 Giacopetti, 9 Cavallino, 10 Russo, 11 Ruffa Francesco. A disposizione: 12 Kourouma, 13 Manzotti, 14 Marcon, 15 Garbarino, 16 Caruso, 17 Porcu, 18 Zirafa, 19 Alriqeee. Allenatore: Massimo Ruffa.

Arbitro: Fabio Fioriello di Imperia.

Multedo (Genova). Sul campo dedicato al presidente savonese “Sandro Pertini”, il Città di Savona è chiamato a dare continuità alla pesante vittoria contro il Borgio Verezzi di domenica per continuare la corsa al primo posto. La formazione pegliese del Lido Square è impegnata nella lotta per non retrocedere. Si tratta della prima di quattro partite sulla carta più semplici che gli Striscioni non devono sbagliare se vogliono presentarsi agli scontri diretti nella migliore condizione di classifica possibile. Settimana prossima sarà sfida casalinga contro l’Old Boys Rensen, poi trasferta a Rossiglione e in casa contro l’attuale fanalino di coda Priamar Liguria.

La classifica alla vigilia del match: Multedo 33; Albissole 32, Città di Savona 30, Borgio Verezzi 28, Masone 24, Speranza 23, Olimpic e Letimbro 18, Spotornese 16, Vadese 15, Old Boys Rensen 14, Rossiglionese 10, Lido Square 9, Priamar Liguria 5.