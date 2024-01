Priamar di Savona, al via i rilievi degli scavi archeologici con gli studenti del corso Cat del Boselli-Alberti

Savona. Nella mattinata di sabato 27 gennaio, sul piazzale del Priamar Savona, ha preso avvio l’attività di rilievo dell’area interessata dagli scavi archeologici da parte degli studenti dell’istituto Boselli-Alberti.

Dalla collaborazione tra il museo archeologico di Savona e l’istituto, corso CAT, è nata l’idea di utilizzare la moderna strumentazione in dotazione della scuola, per eseguire le misurazioni di dettaglio degli scavi in corso di svolgimento, che stanno riportando alla luce i resti dell’antica cattedrale della città.

I ragazzi del corso (ex) geometri, utilizzando un drone, un laser scanner e due stazioni totali, hanno eseguito il rilievo di dettaglio dell’intera area.