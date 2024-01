Ponteggio pericolante a Toirano, viabilità modificata nella zona

Toirano. Viabilità modificata a Toirano. Dopo che ieri sera un’impalcatura aderente ad un edificio di via San Francesco aveva minacciato di crollare, si è reso necessario modificare l’intera viabilità della zona.

Via del Carretto (la strada in cui si trova la sede della Croce Rossa) è ora percorribile a doppio senso di marcia. A doppio senso anche l’accesso a piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Divieto di sosta, invece, in via Del Carretto e in via San Francesco dal civico 1 al civico 5.

L’allarme per il possibile crollo del ponteggio era scattato intorno alle 15.30 di ieri. Sul posto erano subito giunte squadre dei vigili del fuoco, dopo che l’azione degli operai e addetti al cantiere non è stata sufficiente per arginare la criticità strutturale del ponteggio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, tuttavia la via toiranese è stata chiusa alla viabilità per ragioni di incolumità pubblica, in attesa del completamento dell’intervento di messa in sicurezza da parte dei pompieri, intervento che è andato avanti tutta la notte.