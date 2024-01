Pnrr e bandi ministeriali, a Savona finanziati 27 progetti e lavori per 46 milioni di euro: “Siamo puntuali”

Savona. A Savona, nell’ambito del Pnrr, sono 27 i progetti finanziati per un totale di 46 milioni di euro. Lo ha ricordato l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco durante la seconda commissione consiliare.

Investimenti anche per la digitalizzazione con l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, l’implementazione del sito istituzionale, adozione App Io e Pago Pa.

Sono conclusi gli interventi nelle scuole De Amicis, Carando, Guidobono e di via Brilla e sono stati avviati quelli alla mensa del Santuario di Savona. Sono in corso i lavori di ripristino delle frane in via alla Strà e in via San Nazario.

La parte più ingente delle risorse è impegnata da sociale (servizi a favore dell’autonomia degli anziani, dimissione anticipata assistita, percorsi di autonomia per persone con disabilità) e rigenerazione urbana.

Nel secondo ambito rientrano il secondo lotto della piscina Zanelli, la riqualificazione dell’ex piscina di via Trento e Trieste (al suo posto verrà costruito uno skate park indoor), restauro di palazzo della Rovere (concluse le demolizioni e affidato l’incarico per la progettazione dell’allestimento delle parti interne), la riqualificazione del complesso di San Giacomo.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha precisato: “I tempi sono stretti ma siamo puntuali“.

Il consigliere comunale del M5S Federico Mji ha detto: “A Savona c’è bisogno di un centro per i giovani perchè non c’è, per questo credo che il recupero dell’ex piscina doveva andare in un’altra direzione. Poteva essere un’occasione per restituire un’infrastruttura a tutti i giovani. Solo il futuro ci potrà far capire chi ha ragione, ma io ho grandi perplessità in merito”.

Replica il consigliere del Pd Aurora Lessi: “Diamo luoghi alle generazioni più giovani, senza dimenticare quei posti dove è importante l’intergenerazionalità. Non necessariamente questo posto sarà frequentato solo da chi usa lo skate. E’ anche l’opportunità di riqualificare una zona perchè questa struttura ora è un mostro”.