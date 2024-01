Piscina Zanelli, copertura della seconda vasca e riscaldamento con impianto fotovoltaico: la proposta della Rari Nantes

Savona. Copertura della seconda vasca e riscaldamento con un impianto fotovoltaico: la Bper Rari Nantes sta elaborando un progetto, da realizzare in project financing, per il secondo lotto di Piscina Zanelli. Attualmente, il progetto prevede una vasca scoperta e senza riscaldamento.

Una volta presentata ufficialmente la proposta, è necessaria una gara pubblica dove si mette a bando il progetto e si cercano altri eventuali soggetti pronti a realizzarlo per poi affidarlo a chi fa l’offerta migliore. La durata dell’affidamento dell’impianto sarebbe commisurato all’investimento e, in questo caso, dovrebbe essere intorno ai 15-20 anni.

Il direttore sportivo Giuseppe Gervasio spiega: “Così come viene realizzato oggi, questo impianto verrebbe utilizzato 3-4 mesi all’anno. I passaggi ora sono due: il riscaldamento della vasca anche tramite un impianto di pannelli fotovoltaici e la copertura della vasca per poterne usufruire tutto l’anno. Ora stiamo verificando la fattibilità e valutando l’importo complessivo dell’investimento”.

Tra le altri ipotesi di intervento anche una piccola spa nel vecchio lotto e la realizzazione di una nuova palestra per il nuoto sincronizzato e la pallanuoto.

“Noi stiamo proseguendo con il progetto per la realizzazione del secondo lotto – ricorda l’assessore allo sport, Francesco Rossello – che, come noto, è incompleto. La nostra ambizione è quella di avere un impianto importante e stiamo cercando le risorse per completare il progetto. Con i lavori per la realizzazione del secondo lotto si sblocca un progetto atteso da anni dalla città. Il fatto di avere a che fare con soggetti seri e disponibili a investire è una cosa che, nell’ambito di procedure a evidenza pubblica che devono essere trasparenti e regolari, per noi è una cosa importante, accoglieremo la loro proposta e la valuteremo con spirito di collaborazione“.

Le due vasche sono una di 25,00 x 12,50 m con profondità variabile da 1,80 – 3,05 m; una vasca didattica da 12,50 x 6,00 m profondità 0,70 – 0,80 m; spogliatoi autonomi divisi per uomini e donne; un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta; un deposito vasca, un pronto soccorso.

L’opera avrà un costo complessivo di 3.545.800 euro e verrà finanziata per 2.500.000 dai fondi del PNRR nell’ambito della missione 5 componente 2 “Sport e inclusione sociale”, ma richiederà un intervento diretto anche del Comune che dovrà finanziare la differenza. Con la variazione di bilancio del novembre scorso il Comune aveva già stanziato risorse per complessivi 665 mila euro. A seguito dell’imprevisto e spropositato aumento dei costi dei materiali, nel bilancio 2023 dovranno essere stanziati ulteriori 380 mila euro ad integrazione della spesa.

I lavori per la realizzazione del secondo lotto sono iniziati a maggio dello scorso anno.