Pietra Ligure, famiglia sfrattata: “Sempre più difficile trovare casa in affitto”

Pietra Ligure. Un altro caso di famiglia sfratta e che non riesce a trovare nel comprensorio pietrese e località limitrofi affitti e soluzioni abitative residenziali. IVG.it aveva già trattato nell’estate scorsa il caso di Stefania, alla ricerca di un alloggio, nello specifico un normale trilocale per una famiglia di tre persone.

Si tratta di un nucleo familiare che da parecchi anni vive a Pietra Ligure e che tra pochi giorni, non disponendo di un alternativa, si ritroverà sfrattata dall’alloggio in cui ha abitato fino ad oggi, in quanto la casa deve essere necessariamente ristrutturata. La famiglia è composta da due genitori e quattro figli, tutti minorenni.

I proprietari hanno ritardato il più possibile questo momento, ma le condizioni ormai lo rendono inevitabile. La famiglia, con l’aiuto di amici e altre persone, sta cercando da tempo un’altra sistemazione, ed ultimamente hanno anche considerato degli affitti ad uso turistico, ma anche questo non è valso a nulla: “Ormai, in questi territori a vocazione turistica il mercato degli affitti annuali si sta quasi estinguendo e nel caso di quelli turistici vengono richieste garanzie che loro, come altri nella loro stessa situazione, non riescono a dare” dice in prima persona Gianni Ghirardelli, una delle persone che si sono attivate per aiutare la famiglia pietrese.

“Da qui l’idea di lanciare un appello nella speranza che la comunità locale, intendendo non solo Pietra Ligure ma anche i Comuni nei dintorni, possa proporre una possibile soluzione per questa famiglia” conclude nella lettera inviata alla nostra redazione.

La sempre maggiore criticità di trovare affitti residenziali rappresenta nuova tendenza maturata negli ultimi tempi e che si concretizza, in particolare, nelle località turistiche, come quelle della riviera e dello stesso ponente savonese. Il residenziale, ormai, soffre delle ripercussioni del mercato immobiliare ad uso turistico, creando spesso discrepanze, come sul fronte dei prezzi e/o altro, e rendendo quindi più ardua la possibilità di un affitto a persone residenti e del posto.

Tra le richieste, infatti, maturate sempre con più vigore quella di politiche abitative e azioni di sostegno al residenziale, che altrimenti rischia di essere fagocitato dal turistico, impedendo una offerta più equilibrata e consona alle esigenze delle stesse comunità locali.