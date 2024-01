Piazza Abbazia, Lungomare Migliorini e piazza della Chiesa: riprendono i lavoro a Finale Ligure

Finale Ligure. Terminate le feste di Natale, a Finale Ligure riprendono i lavori.

Spiega l’assessore competente Andrea Guzzi: “E’ già ripreso il cantiere di piazza Abbazia con la posa della pavimentazione. Le prossime settimane saranno interessate dalle ultime demolizioni dei vecchi marciapiedi lato scuola, la creazione delle nuove aiuole per poi concentrarsi sul completamento della posa delle pietre, pubblica illuminazione, verde ed arredo. Saranno ancora 3 mesi di intervento con l’inserimento della statua dedicata a Don Carlo come atto finale molto atteso dagli abitanti del Rione”. Si tratta di un intervento da circa un milione di euro eseguito a scomputo dall’operatore privato che ha trasformato lo scorso anno l’ex hotel Astoria.

“Da ieri ripreso anche il cantiere del Lungomare Migliorini. Iniziata la demolizione del vecchio marciapiede lungo l’Aurelia che verrà interamente rifatto da piazza Mamberto fino al distributore Agip. Nel frattempo nei prossimi giorni la ditta terminerà la posa dell’arredo per poi concentrarsi su nuovo verde e varie finiture. Interamente a cura e spese della ditta aggiudicataria (che oggi ha affidato in subappalto la conclusione del cantiere) sarà il ripristino del Molo eseguito in malo modo la scorsa estate”. In questo caso si tratta di un cantiere finanziato da risorse comunali per circa 850 mila euro.

L’assessore ai lavori pubblici parla anche di nuove attività: “Anche a Varigotti un importante avvio: il restyling della piazza della Chiesa. Quasi 200 mila euro per trasformare il piazzale in asfalto in una piazza pavimentata seguendo lo stile della pavimentazione prospiciente il cimitero. Illuminazione, verde ed arredo a cornice di un intervento molto atteso dalla comunità per dare dignità ad un luogo meraviglioso”.

Molte quindi le ripartenze in attesa dei due grandi interventi di questo primo semestre 2024: via Dante e nuovo polo dell’infanzia.

“Questi 2 interventi rispettivamente di 700 mila euro e di quasi 2 mln di euro, partiranno a brevissimo. Mentre per il primo l’ufficio sta affinando le procedure di affido dell’appalto (con l’ambizione di iniziare l’opera entro poche settimane) per quanto concerne il polo scolastico invece siamo prossimi all’avvio concreto avendo già individuato l’impresa la scorsa estate. Non vediamo l ora di iniziare; si tratta di due promesse dall’amministrazione in cui abbiamo creduto fortemente e che finalmente stanno per diventare realtà”.