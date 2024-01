Pesto Masterpiece of Liguria: il mortaio gigante arriva al Sestriere

Sestriére. “Dopo il successo di Londra, l’experience della campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria conquista anche Sestriere, località del turismo sciistico internazionale. Oggi e per i prossimi due giorni celebriamo la storica amicizia tra Liguria e Piemonte, regioni legate a doppio filo sia nell’economia sia nel turismo. Lo facciamo con la presenza iconica del mortaio gigante, la cui immagine ha già fatto il giro d’Europa, ma lo facciamo anche con numerosi eventi collaterali, dallo show cooking dedicato al pesto all’intrattenimento musicale. I risultati della campagna promozionale sono evidenti: tanti nuovi scenari turistici che vedono la Liguria protagonista da Ventimiglia a Sarzana, dalle spiagge al bellissimo entroterra. Senza dimenticare che la nostra bellissima regione sarà protagonista al Festival di Sanremo, anche con il nostro mortaio. La tappa a Sestriere, quindi, dimostra che stiamo riuscendo a trasformare il turismo in Liguria in fonte di crescita costante per la nostra economia”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la prima delle tre giornate che vede il pesto protagonista a Sestriere, in piazza Fraiteve e sulle piste da sci: anche nel week end saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, con una pista di pattinaggio, show cooking con lo chef Roberto Panizza, après ski e degustazioni a tema. La campagna di promozione #Pesto Masterpiece of Liguria promossa da Regione Liguria e realizzata in collaborazione con Agenzia In Liguria proseguirà nei prossimi giorni a Sanremo, e nei prossimi mesi a Milano e Parigi.

“Abbiamo messo volentieri a disposizione per tre giorni Piazza Fraiteve – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – quale location per accogliere la singolare promozione di Regione Liguria. Fa davvero effetto vedere svettare il maxi mortaio di pesto posizionato nella piazza centrale di Sestriere per quella che è un’importante occasione di comunicazione, di interscambio e promozione reciproca di due destinazioni come il mare e la montagna. I nostri turisti avranno modo di conoscere un’eccellenza enogastronomica come il pesto, divenuto simbolo di una regione tutta da scoprire. Sestriere e le nostre splendide montagne olimpiche della Vialattea saranno a loro volta al centro di una nuova promozione estiva che andremo a definire grazie alla collaborazione avviata con Regione Liguria. Insieme valuteremo come meglio concretizzare la promozione del nostro territorio in eventi e località della Liguria in quello che siamo certi rappresenterà l’inizio di una collaborazione mirata ad un interscambio turistico tra le due destinazioni, da oggi, ancor più vicine tra di loro”.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma al Pesto Snow Park di Sestriere.

Sabato 27 gennaio: ore 10.00 apertura pista di pattinaggio; ore 11.00 apertura Scuola di Pesto per adulti e bambini – 6 partecipanti a turno; dalle 12.00 alle 14.00 showcooking di Roberto Panizza e degustazione di trofie al pesto; dalle ore 16.00 alle 18.00 Tappa Eliminatoria del Campionato del mondo di pesto con maestri di sci, personalità e pubblico; dalle 18:00 alle 20:00 Grande Festa Après Ski con trofie e musica in Piazza Fraiteve.

guarda tutte le foto 14



#Pesto Masterpiece of Liguria: il mortaio gigante arriva al Sestriere

Domenica 28 gennaio: ore 10.00 apertura pista di pattinaggio; ore 11.00 apertura Scuola di Pesto per adulti e bambini – 6 partecipanti a turno; dalle 12.00 alle 14.00 showcooking di Roberto Panizza e degustazione di trofie al pesto; dalle 16.00 alle 18.00 Scuola di Pesto per adulti e bambini – 6 partecipanti a turno (iscrizioni in loco); dalle 18.00 alle 20.00 Grande Festa Après Ski con trofie e musica in Piazza Fraiteve.