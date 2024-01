Perfomance culinarie, mise en place creative ed elaborazioni grafiche: ultimo open-day al Migliorini-Da Vinci di Finale

Finale Ligure. Ultimo open-day 2023/2024 per le sezioni Ipssar del Migliorini e Ipsia del Da Vinci di Finale Ligure. Si terrà sabato 27 gennaio dalle 9 alle 14 su prenotazione.

L’open day vive sulle tavole del Migliorini-Da Vinci attraverso perfomance culinarie, mise en place creative ed elaborazioni grafiche.

“Per questa occasione abbiamo pensato a un evento speciale che coinvolge tutti i nostri principali corsi di studio – spiegano dalla scuola – Il progetto consiste nel creare un evento che coinvolga le competenze delle materie: accoglienza turistica, arte e territorio e la collaborazione con i reparti di sala, cucina e pasticceria e sia una dimostrazione esemplificativa di come si lavora a scuola”.

“I ragazzi di accoglienza dovranno progettare l’evento, calcolare i costi delle materie prime, calcolare il numero di personale coinvolto nell’evento, simulare la stesura di un menu, elaborarlo graficamente. Il prodotto finale è l’allestimento della tavola, compilazione e produzione del menu, presentazione e descrizione agli invitati (genitori e alunni) del progetto e delle competenze trasversali acquisite (accoglienza turistica, italiano, storia dell’arte. matematica e dta) Per la sala verranno ideati cocktail alcolici e analcolici da abbinare ai prodotti che usciranno dalla cucina”.

Per info e prenotazioni: per Fs Inclusione Irene Ambrosini al 3408340789; per Ipsia (Grafici e Meccanici) Milena Paltro al 3490717685; per Ipssar (alberghiero) Paola Ferrari al 3405565325.

Durante tutta la durata dell’open day la segreteria sarà aperta per permettere a chi volesse di chiedere informazioni o procedere direttamente all’iscrizione al prossimo anno scolastico.

E’ possibile visitare il sito dell’istituto oppure le nostre pagine social Facebook e Instagram.