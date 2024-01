Pedaggi autostradali, Berlangieri (Uisv): “Sospendere gli aumenti fino a fine lavori”

Liguria. La sospensione degli aumenti fino alla conclusione dei lavori straordinari e l’adeguamento degli stessi pedaggi sulla base dei piani d’investimento delle concessionarie, dilazionato progressivamente nel tempo. Sono queste le proposte di Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali di Savona, di fronte all’aumento dei pedaggi autostradali in Liguria.

“Anche il 2024 inizia con la proposta di aumento dei pedaggi autostradali per gli incrementi Istat collegati all’andamento dell’inflazione – afferma Berlangieri – Rispettando tutto e tutti, applicare in automatico gli aumenti anche quest’anno, come già successo nel 2023, per le tratte autostradali liguri mi pare poco comprensibile e anche irriguardoso nei confronti di chi, da anni, patisce quotidianamente i disagi dovuti ai lavori di manutenzione straordinaria della rete. Disagi che ricordo, se a qualcuno fosse sfuggito, si sono tradotti anche in ‘danni subiti’ per i ritardi e le incertezze di spostamento delle persone e delle merci”.

“E’ vero che in Liguria si concentra un numero di gallerie e di viadotti maggiore rispetto al resto d’Italia e che i lavori vanno fatti, ma non è certo ‘colpa’ di chi utilizza le autostrade se nel passato non sono state pianificate le doverose attività di monitoraggio e i dovuti lavorati di manutenzione ed aggiornamento (non certo una sorpresa dell’ultim’ora), cosa che avrebbe consentito di spalmare nel tempo i costi e i lavori con minori impatti sia sui ‘bilanci’ che per gli utenti”.

“Così non è stato è oggi viviamo, e continueremo a vivere nei prossimi mesi, una situazione di straordinarietà dei lavori a cui dovrebbe a mio parere affiancarsi anche un egual approccio straordinario per le autostrade liguri in tema di pedaggi: sospensione degli aumenti fino alla conclusione dei lavori straordinari; adeguamento successivo al fine lavori dei pedaggi, correlato ai piani d’investimento delle concessionarie, dilazionato progressivamente nel tempo”.

“Penso, a mio modesto parere, che sia doveroso verso tutti coloro che hanno subito, e continueranno a farlo, disagi e danni, senza colpa alcuna, un approccio di rispetto che non sia il solito aumento annuo da adeguamento Istat. Parole al vento? Speriamo di no”.