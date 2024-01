“Passeggiata a Sanremo con le nostre bandiere”, la protesta contro il rigassificatore sbarca al Festival

Savona/Sanremo. “Passeggiata a Sanremo con le nostre bandiere”. Da Savona a Sanremo per protestare, ancora una volta, contro il rigassificatore. L’iniziativa è stata organizzata dal Coordinamento No Rigassificatore in occasione del primo giorno del Festival, martedì 6 febbraio.

Sarà una passeggiata con le magliette senza presidi o manifestazioni per “dimostrare, pacificamente, anche in quella zona la mostra contrarietà all’installazione di questo impianto”.

Gli organizzatori mettono a disposizione due pullman, uno da 50 posto e l’altro da 30. “Qualcuno si unirà arrivando a Sanremo con mezzi. Stimiamo ci saranno un centinaio di persone”, ha detto Renato Zunino, uno dei promotori dell’iniziativa.

Ancora da definire il luogo di ritrovo nella Città dei Fiori: “Ci posizioneremo dove non diamo fastidio, non vogliamo creare problemi”, ha detto ancora Zunino.

La partenza da Savona è prevista in Piazza Mameli alle ore 14, il ritorno alle ore 21.

Il contributo di ciascun partecipante è di 15 euro da versare in anticipo, recandosi presso la sede Anpi di Piazza Martiri della Liberta, 26r, Savona. É possibile anche fare il bonifico a Anpi Comitato Provinciale di Savona.