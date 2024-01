Passaporto, l’odissea di un lettore: “Prendere appuntamento online? Più facile vincere alla lotteria”

Riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente lettera sul tema dei passaporti elettronici.

Egregia Direzione,

ho letto alcuni vostri passati articoli sulle difficoltà riscontrate dai cittadini nell’ottenere il passaporto accedendo tramite Spid o Cie sul sito https://passaportonline.poliziadi stato.it/

Purtroppo passano gli anni ma i problemi restano.

Se in base all’articolo 16, comma 2, della Costituzione Italiana, ogni cittadino è titolare del diritto all’espatrio, perché hanno studiato una procedura così ostica per ottenere il passaporto? La probabilità di riuscire a prendere un appuntamento on line e’ la medesima di vincere il primo premio della Lotteria Italia.

Gli appuntamenti al giorno messi a disposizione sono 32 ma solo per chi ha la fortuna di riuscire ad accedere al portale superando i vari messaggi di errore di sistema. Pare inutile collegarsi alle ore 19:00 o qualche minuto prima, come suggerito dall’ufficio passaporti della Questura di Savona.

E’ evidente che la vera finalità della digitalizzazione sia tutto fuorché semplificazione, trasparenza ed efficienza dei servizi della PA a beneficio dei cittadini.

Diventa così necessario rivedere l’organizzazione e la modalità di erogazione del servizio passaporti on line perché questo documento, quando si hanno i requisiti per poterlo ottenere, è un sacrosanto diritto.

Grata se poteste accendere nuovamente un faro su questa difficoltà che accomuna tanti cittadini.

Cordialmente

CG