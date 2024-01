Paso adelante per l’Albissole, Sarpero: “Giochiamo bene e raccogliamo i frutti”

Ennesimo successo per l’Albissole, che rimane imbattuta e capolista nel Girone “B” di Prima Categoria. I ceramisti staccano di cinque punti il Città di Savona (terzo in classifica). Rimane in scia il Multedo, a quota 33 e ad appena due lunghezze dalla squadra di mister Carlo Sarpero. La vittoria 3 a 1 contro la Letimbro è arrivata dopo una partenza in salita, visto che erano stati i gialloblù a portarsi in vantaggio con Lanzarotti.

Queste le parole dell’allenatore pronunciate ai microfoni del club: “Non guardiamo gli altri risultati. Pensiamo a noi stessi. I ragazzi sono stati meravigliosi perché siamo andati sotto e abbiamo fatto male per 15 minuti ma l’abbiamo poi ribaltata col gioco. La Letimbro è una squadra con dei valori e che ci ha messo in difficoltà. L’abbiamo vinta meritatamente anche se avremmo potuto fare meglio in fase conclusiva. Stiamo giocando bene e raccogliendo i frutti del lavoro di un gruppo che ogni domenica sorprende sempre di più anche quando le cose si mettono male”.

L’Albissole ha schierato dal primo minuto Negro, Bruzzone, Incorvaia, Fonjock, Pasquino, Curci, Gagliardi, Ghigliazza, Diana, Mancini e Galiano. A disposizione c’erano Malinverni, Minuto, Damonte, Iadanza, Scarfi, Piombo, Cozzi, Bruzzone e Rebagliati.