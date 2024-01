Partenariato pubblico-privato all’ospedale di Albenga, Nappi: “Siano chiariti gli estremi dell’accordo. Pronto a lottare per i diritti dei cittadini”

Albenga. Il presidente di Italia Unita-Stop Europa, Francesco Nappi, interviene sul progetto di partenariato pubblico-privato per l’ospedale di Albenga.

“Potremmo essere d’accordo su questa soluzione se la parte privata accorciasse le liste di attese ormai interminabili e proponesse l’apertura di un pronto soccorso e un punto nascite visto che ormai le mamme partoriscono in ambulanza – concede Nappi – Detto ciò vorrei soffermarmi sul fatto che la storia della destra sociale è stata sempre garante di una sanità pubblica in cui il cittadino deve essere curato e non dissanguato economicamente e, soprattutto, rimandato a 6/8 mesi per visite importanti”.

“Chiedo che il presidente della Regione, Giovanni Toti, chiarisca in modo netto le condizioni di questo contratto e assicuri alle mamme, agli anziani e a tutti i cittadini un’assistenza sanitaria che funzioni, visto che la Liguria in materia sanitaria veste una maglia nera da anni”.

“Per noi di Italia Unita-Stop Europa contano i cittadini e non le aziende private. Se dovessi candidarmi sindaco ad Albenga lotterò con ogni forza a difesa dei cittadini e dei loro diritti sacrosanti. Il nostro gruppo è pronto a dialogare con le altre forze politiche che hanno a cuore la cittadinanza di Albenga e che sposino i nostri punti programmatici”.