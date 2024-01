Partenariato pubblico-privato all’ospedale di Albenga, Cgil Savona: “La Regione svuota ospedali e svende la sanità”

Savona. “Dopo tre gradi di giudizio che davano ragione al Policlinico di Monza il Presidente Toti a settembre del 2021 con una delibera regionale incaricò la centrale di committenza di annullare la gara per la privatizzazione degli ospedali di Cairo e Albenga e quindi di avviare la procedura di revoca, perché il Pnrr ci offriva l’occasione di garantire presidi sanitari pubblici sia per Albenga che per Cario Montenotte con la trasformazione dei due nosocomi in Ospedali di Comunità. Nel frattempo l’annullamento della gara e dopo altri ricorsi , la stessa Regione Liguria deve addirittura pagare una penale – denari pubblici -. Dunque il bando di gara era stato annullato con la motivazione che l’ospedale doveva restare pubblico. Ma proprio in queste ore il Presidente TOTI ritorna invece a perseguire la via del privato tout court , e non un progetto di partenariato pubblico-privato”. A dirlo la Cgil di Savona.

“Apprendiamo dagli organi di informazione che sull’ospedale di Albenga si vorrebbe fare un’altra gara e assegnare ai privati, con l’impegno che resterà pubblico ma gestito totalmente da una Società Privata – anzi non nasconde neppure quale sarà il gruppo che lo gestirà, ancor prima di costruire la gara stessa – un’Ati guidata dal gruppo genovese Montallegro, che pare abbia offerto un progetto per privatizzare l’intero Ospedale e non solo alcuni servizi e/o attività”.

“Ora la Regione Liguria ritorna indietro , anzi peggiora, visto che in questi anni grazie alle scelte politiche profondamente sbagliate si è continuato a depotenziare l’Ospedale di Albenga – il più moderno di tutta la Regione Liguria – oltre che peggiorare sensibilmente quello di Cairo Montenotte. Abbiamo la netta sensazione che possa accadere ciò che sul territorio Liguria sta già avvenendo, in altri nosocomi, in cui si è deciso di fare entrare i privati per poi accorgersi che si disinteressano delle attività e dei servizi meno remunerativi – ad esempio proprio tutto il comparto dell’emergenza – e quindi si è costretti ad intervenire addirittura con cooperative che non garantiscono le cure ai cittadini”.

“Lo ribadiamo ancora una volta, ciò che serve al territorio savonese è un’altra politica socio sanitaria completamente diversa da quella messa in campo in questi anni dall’Amministrazione Toti , che ha in questi 9 anni depotenziato la sanità territoriale, diminuito sensibilmente le attività e i servizi fondamentali quali Punto Nascite , Punti di Primo intervento di Cairo e Albenga oltre che una drammatica situazione che riguardano i tempi delle liste d’attesa”, hanno concluso dal sindacato.