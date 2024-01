Paratriathlon, la stagione parte da Loano con il raduno degli azzurri

Loano. Domani, sabato 20 gennaio, scatta il primo raduno della stagione 2024 per il Paratriathlon azzurro. Una selezione della squadra nazionale svolgerà a Loano un training camp nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 27 gennaio, sfruttando così la possibilità di allenarsi nelle migliori condizioni possibili grazie alle strutture a disposizione della città ligure.

Loano, dopo aver ospitato nel 2023 i tricolori di Paratriathlon, è pronta in questa stagione così ad accogliere prima i paratriatleti azzurri per questo camp e poi tutto il movimento del paratriathlon il 19 maggio con la seconda edizione dei campionati italiani.

Quello che sta iniziando è il primo blocco di lavoro in raduno della stagione che culminerà con i Giochi Paralimpici di Parigi 2024: per gli azzurri, questo primo periodo di allenamento servirà per iniziare a gettare solide basi in vista dei numerosi e ravvicinati appuntamenti agonistici dei prossimi mesi tra cui spicca anche la seconda edizione italiana della World Triathlon Para Cup di Taranto, a giugno.

Gli atleti convocati:

Francesca Tarantello (Valdigne Triathlon) PTVI

Silvia Visaggi (Valdigne Triathlon) guida di Francesca Tarantello

Anna Barbaro (G.S. Fiamme Azzurre) PTVI

Charlotte Bonin (G.S. Fiamme Azzurre) guida di Anna Barbaro

Veronica Yoko Plebani (707) PTS2

Manuel Lama (Cesena Triathlon) PTVI

Alessandro Degasperi (Dolomitica Nuoto) guida di Manuel Lama

Giovanni Sciaccaluga (Doria Nuoto Loano 2000) PTS3

I componenti dello staff:

Renzo Roiatti (Direttore tecnico)

Paolo Zunino (Tecnico)

Fabrizio Tacchino (Tecnico)

Giuseppe Laface (Tecnico)

Michele Pulino (Fisioterapista)