Pallavolo, scatta domani il 24° Torneo della Befana: 224 partite in programma in quattro giorni

Alassio. Prime sfide, domani, mercoledì 3 gennaio, alle ore 10, per il 24° Torneo della Befana, tradizionale kermesse giovanile di pallavolo (la più partecipata in Liguria) di inizio anno, la cui prima giornata è interamente dedicata alla categoria Under 12 mista (possibilità di schierare anche tre maschietti), ospitata interamente al Palasport Ravizza di Alassio (3 campi).

In lizza 12 squadre: le piemontesi Chieri ‘76 Volleyball, Volley Cherasco, Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo, PlayAsti, Vbc Dogliani e le liguri Imperia Volley, Cogovalle, Sdp Conad City Mazzu Sanremo, Mazzucard Sanremo, Golfo di Diana, Polisportiva Maremola e Volley Team Finale. L’anno scorso il successo andò alla Lpm Mondovì.

L’Under 12 (campo di gioco leggermente ridotto rispetto alle altre categorie) completa il proprio percorso giovedì, con la finalissima delle ore 15. Dal 4 mattina spazio anche agli altri quattro tabelloni (Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13, tutti al femminile) e le altre 60 formazioni (in arrivo da Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana), con il coinvolgimento delle altre località: Diano Marina, Andora, Albenga, Toirano, Ceriale, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure.

Le ultime quattro finali sono previste nella giornata di sabato 6, sempre al Palaravizza: alle ore 10.45 Under 13 e Under 14 in contemporanea, quindi alle 15.30 l’Under 16 e alle 17.30 l’Under 18.

Le partite in programma sono complessivamente ben 224, suddivise in dodici impianti e diciassette campi da gioco. Ben 70 riguardano l’Under 14, la più partecipata con 20 team al via. Gli arbitri impegnati una ventina.

Per gli aggiornamenti e la diretta streaming delle finali basta collegarsi alla pagina Facebook Alassio Befana.

L’organizzazione è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione di Comune di Alassio e di Gesco, con il coinvolgimento di amministrazioni e associazioni della zona e con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria.

Gli impianti che ospitano l’evento

Alassio: Palasport Ravizza via San Giovanni Battista, 31 (3 campi), Palestra Don Bosco via San Giovanni Bosco 12. Diano Marina: Palasport Sen. G. Canepa via Diano Castello (2 campi). Andora: Palasport Andora: via Pian del Merula. Albenga: Palasport Leca via Partigiani loc. Leca di Albenga (2 campi), Palasport Marco Mario via Romagnoli reg. Campolau. Ceriale: Palestra Scuole Medie via Magnone 2. Loano: Palasport G. Guzzetti via Ugo Foscolo. Toirano: Palasport via Moro. Pietra Ligure: Palasport Pietra viale della Repubblica 72, Palestra Scuola M. Martini via Oberdan. Finale Ligure: Palasport A. Berruti via per Calice (2 campi).

L’elenco delle squadre iscritte, categoria per categoria

Under 18 femminile (12 squadre) – Lombardia: Lemen Volley (Bg), Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Villanova Volleyball (Cn), Lilliput Pallavolo (To), Pgs El Gall (Cn), PlayAsti, Libellula Volley (Cn), L’Alba Volley (Cn), Ve.La Volley (To). Liguria: Normac Avb (Ge), Cogovalle (Ge), Golfo di Diana Volley (Im).

Under 16 femminile (16 squadre) – Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: New Volley Carmagnola (To), Lilliput Pallavolo (To), Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo (No), Monvi Lpm Bam (Cn), Pgs El Gall (Cn), Volley Marene (Cn), Pallavolo Val Chisone (To), Volley Busca (Cn), Nichelino Volley 08 (To), Nichelino Volley 09 (To). Liguria: Albisola Pallavolo (Sv), Cogovalle (Ge), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im), Wonder Volley Genova, Golfo di Diana Volley (Im).

Under 14 femminile (20 squadre) – Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Asd Balamunt (To), Volley Cherasco (Cn), Lilliput Pallavolo (To), Pgs El Gall (Cn), Chieri ‘76 Volleyball (To), Pallavolo Valle Belbo (At), Vbc Savigliano (Cn), L’Alba Volley (Cn), Monvi Lpm Bam (Cn), Volley Roero (Cn), Cuneo Granda Volley, Ve.La 2D Venaria (To). Toscana: Valdarninsieme (Fi). Liguria: Imperia Volley, Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im), Polisportiva Maremola (Sv), San Pio X Loano (Sv), Golfo di Diana (Im), Albenga Volley (Sv).

Under 13 femminile (12 squadre) – Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Villanova Volleyball (Cn), Monvi Lpm Bam (Cn), Club ‘76 Gs Pino Volley (To), PlayAsti 11, PlayAsti 12, L’Alba Volley (Cn), Volley Roero (Cn). Liguria: Cogovalle (Ge), Albenga Volley (Sv), Polisportiva Maremola (Sv), Volley Team Finale (Sv).

Under 12 misto (12 squadre) – Piemonte: Chieri ‘76 Volleyball (To), Volley Cherasco (Cn), Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo (No), PlayAsti, Vbc Dogliani (Cn). Liguria: Imperia Volley, Cogovalle (Ge), Sdp Conad City Mazzu Sanremo (Im), Mazzucard Sanremo (Im), Golfo di Diana (Im), Polisportiva Maremola (Sv), Volley Team Finale (Sv).