Pallare, trecento mila euro per trasformare il lago di Biestro in meta turistico-sportiva

Pallare. Turismo lento e sostenibile, ma anche inclusivo e di condivisione: l’area verde che circonda il lago di Biestro, sulle alture pallaresi, è pronta per un restyling di pregio grazie ad un importante contributo regionale e ad un cofinanziamento del Comune per un totale di trecento mila euro. L’amministrazione guidata da Sergio Colombo ha affidato in questi giorni l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva allo studio altarese di Marco Ciarlo Associati grazie alla quale potranno partire i lavori di valorizzazione del piccolo bacino artificiale già utilizzato per la pesca sportiva.

Alcuni interventi sono già stati effettuati di recente, come quelli relativi all’accessibilità del lago per i disabili, ma l’obiettivo è quello di creare una meta appetibile per bikers, escursionisti, pescasportivi, camperisti o semplici amanti del relax e della natura. Il lago, di dimensioni di quindici per trentacinque metri, è attualmente gestito dal “Garisti Club” di Pallare, e l’area verde intorno ad esso si presta per altre novità. Una fra tutte, oltre alla sistemazione del parcheggio esistente, quella di realizzarne uno attrezzato per la sosta dei camper. Ma non solo. Si prevede l’apertura di un bistrot che possa soddisfare le esigenze di chi frequenterà la zona, e inoltre per sostenere la piccola frazione dove non ci sono più botteghe. L’idea, quando sarà stilato il bando per la concessione della struttura, è quella di richiedere anche la vendita di generi di prima necessità così da favorire i residenti di Biestro più anziani.

E ancora, con l’installazione delle colonnine per la ricarica delle e-bike, di bacheche che indicano la sentieristica dei percorsi da fare a piedi o in bici, e grazie ad un’adeguata digitalizzazione con apposita app, si punta a trasformare la zona in un volano anche per i paesi limitrofi.

“Ringraziamo davvero la Regione Liguria per questo finanziamento e il supporto offerto al nostro Comune – sottolinea il vice sindaco Cristina Lagorio – Crediamo molto in questo progetto anche perché la Val Bormida, spesso snobbata, merita di essere promossa e dotata di aree e servizi per lo sviluppo del turismo”.