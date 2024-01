Pallanuoto, Doria Loano: esperienza positiva per l’Under 12 in trasferta a Bogliasco

Loano. Trasferta a Bogliasco per la giovanissima squadra esordienti Under 12 di pallanuoto della Doria Nuoto Loano.

“Nonostante le due sconfitte subite contro il Bogliasco e il Rapallo – spiegano dalla società – non sono mancati l’entusiasmo e il divertimento per i nostri piccoli atleti, che con sei bimbi del 2014 in acqua (oltre ai loro compagni più grandi) hanno difeso con tenacia i colori del Doria Nuoto Loano”.

Ecco i protagonisti della giornata: Filippo Bottelli, William Chimenti, Giovanni Volpe, Lorenzo Malatesta, Luigi Colman, Davide Bertone, Marco Magra, Alessandro Caruso, Andrea Genta, Michele Mancuso, Giuseppe Boccone, Adriano Forneris, Ettore Martino, Nicolò Ciaccia.

A bordo vasca ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza c’erano Tiziano Bottelli e Rosalinda Farinazzo.