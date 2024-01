Pallacanestro Alassio, superati i campioni regionali piemontesi in Under 15 Eccellenza

Alassio. Al Palaravizza di Alassio arrivano i campioni regionali della scorsa stagione per l’annata 2009, Area Pro Torino Piossasco.

La partita è incerta ed equilibrata per tutto l’arco dell’incontro, con i gialloblù sempre avanti nel punteggio ma i piemontesi che le tentano tutte per fare proprio il referto rosa. Finisce col successo dell’ABC Alassio per 79 a 70.

Per capire la portata dell’incontro basti pensare che Area Pro, annata 2009, due anni fa in Under 13 élite Piemonte ha vinto il campionato da imbattuta e lo scorso anno in Under 14 élite ha vinto il campionato con una sola sconfitta durante la stagione.

“Siamo riusciti a realizzare ben nove triple e non siamo andati in difficoltà contro la zona avversaria degli ultimi due quarti. Superata una squadra di gran valore che fa anche il campionato europeo EYBL e in attacco gioca proprio bene. Noi, da inizio stagione, vuoi per infortuni, malattie o altro, non siamo ancora riusciti a schierare tutti gli effettivi del roster, questa partita mancavano Luca in vacanza all’estero con la famiglia e Matteo malato ma i ragazzi stanno dimostrando di poter valere il massimo campionato nazionale interregionale. Il campionato di eccellenza è molto dispendioso sia in termini economici che di energie però siamo contenti di averlo fatto sia come occasione di confronto con realtà di Serie A piemontesi che per essere, nel nostro piccolo, un volano turistico”.