Under 15 Eccellenza Piemonte, esaltante rimonta e vittoria a Chieri per la Pallacanestro Alassio

Alassio. Il cammino della New Basket ABC Alassio in Under 15 Eccellenza Piemonte si impreziosisce di un altro “scalpo” prestigioso con il primo successo in trasferta.

Nella mattinata di domenica, come riporta il resoconto della società alassina, i ponentini sono scesi in campo contro la quarta in classifica, la Bea Chieri, per vivere un incontro che si concluderà con una esaltante rimonta.

Dopo i primi minuti in equilibrio sono i piemontesi ad avvantaggiarsi ed andare all’intervallo lungo avanti di 14 lunghezze. Si rientra in campo e gli alassini sprofondano a -20 ma è li che i gialloblù iniziano a tirare fuori un grande carattere. Piano piano inizia un bel recupero che porta i liguri sotto di 6 lunghezze al trentesimo minuto di gioco.

L’ultimo quarto è palpitante, la squadra gialloblù sorpassa i piemontesi a cinque minuti dalla fine e da lì in poi è una partita giocata in totale equilibro. Alassio va avanti di tre lunghezze, Chieri pareggia a 12 secondi dalla fine grazie a una tripla e coach Ciravegna chiama time-out. Il coach alassino disegna lo schema e la partita si risolve con l’eurostep di Andrea Maffiola.

“E siamo arrivati a quattro successi in questo prestigioso e unico campionato, la prima vittoria in trasferta dopo aver superato in casa Crocetta Torino, Auxilium Torino e i secondi in classifica di Area Pro 2020 – affermano i dirigenti della Pallacanestro Alassio -. Questa era la prima partita, da inizio stagione, che riuscivamo a giocare a ranghi completi perché durante l’anno purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni e assenze. Ciò non ha mai intaccato il morale dei ragazzi anche perché abbiamo sempre visto questo campionato come una grande opportunità di crescita a prescindere dai risultati anche se ogni tanto qualche referto rosa fa sicuramente morale. Quest’anno sono tante le occasioni di crescita che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi, l’Under 17 gioca quasi interamente sotto leva in due campionati e una ha raggiunto la fase Top, Under 14 e Under 13 hanno ottenuto l’ingresso alla fase Top così come l’Under 19. Confrontarsi con squadre forti permette di migliorare con l’obiettivo di portare più ragazzi possibili a giocare in prima squadra che deve essere il focus della nostra società”.