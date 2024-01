Palestra di via Mentana a Savona, l’assessore: “I lavori stanno per terminare. Da metà febbraio riprendono gli allenamenti”

Savona. “I lavori nella palestra di via Mentana stanno finalmente per terminare e a breve si potrà tornare ad utilizzare la palestra. Stiamo lavorando affinché le società possano rientrare a partire da metà febbraio“. Lo ha detto l’assessore allo sport Francesco Rossello replicando alle critiche della minoranza. Il capogruppo della Lega ha sollevato la polemica ieri con un post sui social: “Visto che le interpellanze trovano il tempo che trovano iniziamo a pubblicare un po’ di foto di un impianto che che ha ricevuto un contributo del por-fesr ancora quando c’ero io. Mi pare davvero strano che la situazione sia ancora questa”, ha scritto allegando le foto dei muri sporchi e ammuffiti relativi a spogliatoi e corridoio.

“Per me è discutibile che per fare politica si preferiscano i social al Consiglio comunale – ha replicato Rossello -. Nel caso della palestra ex Coni poi, non è stata presentata nessuna interpellanza. Evidentemente da più visibilità un post su facebook, che una discussione nelle sedi amministrative opportune. In questo modo tutto affoga nella demagogia, anche il fatto che evidentemente non si conoscano quali interventi avrebbe dovuto coprire il finanziamento che il consigliere in questione vanta di aver ottenuto. I lavori previsti dall’appalto (che non comprendono quelli che denuncia il post). Il progetto di ristrutturazione iniziale comprendeva un intervento ampio che riguardava anche gli arredi interni e l’impianto elettrico. Col Por Fesr si è potuta finanziare solo la parte dell’efficientamento energetico che comprende tetto, infissi e cappotto termico. Un intervento importante e necessario che ridurrà la dispersione energetica e i conseguenti costi, ma che tuttavia, non copre la parte di risanamento interno (a cui fanno riferimento le foto su fb). Gli inaccettabili ritardi della ditta appaltatrice hanno aggravato ancora di più la situazione”.

Con la ripresa dell’attività sportiva all’interno della struttura “i ragazzi rientreranno in un impianto nel quale sono stati eseguiti lavori importanti che nel futuro impediranno il ripetersi di infiltrazioni. Riusciranno a svolgere la loro attività normalmente e la situazione migliorerà progressivamente. Poi dovremo recuperare ulteriori risorse per poter intervenire anche internamente e poter avere finalmente un impianto moderno ed efficiente. In questi mesi avremmo voluto poter affrontare già questi aspetti anziché dover rincorrere quotidianamente l’impresa. Ci saranno ancora disagi, ma possiamo dire che finalmente il peggio è passato. L’attività ritornerà come prima e nei prossimi mesi cercheremo di fare gli interventi che possano completare la trasformazione della struttura di via Mentana in un impianto moderno ed efficiente”.

“Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una situazione incresciosa ed inaccettabile per la nostra Amministrazione che si è trovata ad avere a che fare con una ditta appaltatrice inaffidabile, considerando anche i disagi che sono state costrette ad affrontare le società e i loro tesserati”. Infatti, i lavori sono in ritardo di mesi: “Avrebbero dovuto essere consegnati il 30 giugno. La ditta ha accumulato oltre 6 mesi di ritardo. In questo periodo abbiamo dovuto aiutare le Società a trovare sistemazioni alternative, che ovviamente sono state onerose, e anche adesso prosegue la situazione d’emergenza. Inoltre, l’impianto è stato per lungo tempo scoperto, rimanendo così esposto alle intemperie e questo ha procurato danni alle infrastrutture interne. Questi danni, si sommano all’ammaloramento che già alcune parti della palestra avevano già”.

Rossello rivolge un ringraziamento alle società sportive per la collaborazione e disponibilità: “In questi mesi ci siamo confrontati regolarmente, cercando di limitare il più possibile il disagio che pure, è stato importante. Da questa esperienza negativa abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di come, attraverso il confronto costante e la condivisione, si possano affrontare situazioni gravi ed incresciose come questa“.