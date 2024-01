Ottorino Respighi, il maestro del poema sinfonico (parte 2)

Parte 1

Il primo poema sinfonico, di quella che si definì la Trilogia Romana, è “Fontane di Roma“ del 1916. È una celebrazione della bellezza italiana, della sua cultura e storia secolare. Ciascuno dei quattro movimenti del poema è dedicato a una fontana della città dei cesari che tratteggiata musicalmente in diversi momenti del giorno. Abbiamo così “La fontana di Valle Giulia all’alba“, “La fontana del Tritone al mattino“, ‘La fontana di Trevi al meriggio“ e “La fontana di Villa Medici al tramonto“.

In un primo momento, il poema sinfonico non è accolto con grande entusiasmo: la prima esecuzione avviene al Teatro Augusteo di Roma, sotto la direzione di Antonio Guarnieri. Si replica a Milano e questa volta sul podio c’è Arturo Toscanini. È un trionfo!

Il successo di Respighi riverbera in Europa: anche l’Italia, considerata musicalmente all’apice solo nell’opera lirica con Verdi e soprattutto Puccini, ha il suo sinfonista eccelso, che nulla ha da invidiare ad altri compositori specialmente tedeschi e francesi.

L’anno seguente, replica con un’altra composizione a carattere strumentale che utilizza un organico più cameristico: è la prima suite di tre “Antiche Arie e Danze per Liuto“, nella quale esibisce tutto il talento di maestro del colore nell’orchestrazione di antichi componimenti. Presenta infatti: di Simone Molinaro il Balletto detto “Il Conte Orlando” (1599), di Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, la “Gagliarda“, di un Ignoto della fine del secolo XVI una “Villanella“ e ancora di un Ignoto cinquecentesco “Passo mezzo e mascherada“.

Con lui e altri musicisti e studiosi si apre la ricerca sul nostro passato che tanto piace al regime fascista, poiché dimostra al mondo che l’arte italiana e gli italiani primeggiano in ogni campo da secoli e secoli.

Respighi ha successo anche sul piano sentimentale: nel 1919 sposa Elsa Olivieri Sangiacomo, compositrice, cantante e pianista che era stata sua allieva al Conservatorio, e che completò l’ultima opera lirica, “Lucrezia“, lasciata incompiuta dal Maestro. La differenza tra loro è notevole anche per quel tempo, quindici anni, e solo 17 sono stati quelli di matrimonio, ma l’amore tra loro è di esempio. Durerà fino alla morte di Elsa, che si spegne a Roma nel 1996, dopo aver curato e diffuso in tutti i modi la conoscenza e l’esecuzione delle musiche del marito.

Alcuni musicisti e musicologi ideologizzati, giustificano questa rapida ascesa di Respighi con la vicinanza della sua musica, grandiosa e volta ad onorare l’Italia e il suo passato, agli ideali fascisti. Non so se adoperarsi artisticamente per onorare il proprio Paese e la cultura di esso sia un ideale da etichettare in qualche modo, ma così scrive Alberto Cantù, tra i nostri studiosi più rinomati, nel volume a lui dedicato: «Fra i compositori italiani del Novecento storico, Ottorino Respighi (1879-1936) è sicuramente quello che ha avuto e ha meno bisogno di spinte esterne, festival promozionali, convegni e occasioni monografiche per trovare quella diffusione, la fortuna e la fama internazionale che all’autore dei tre poemi sinfonici romani arrise praticamente da subito, sulla scorta di bacchette quali Toscanini, De Sabata e Karajan, ieri l’altro o ieri; Maazel, Muti o Sinopoli, oggi.»

Cronologicamente, tra le sue composizioni sinfoniche spicca il Concerto Gregoriano per violino e orchestra del 1921, la seconda suite delle Antiche Arie e Danze per Liuto del 1923, i Pini di Roma del 1924, Vetrate di chiesa del 1926, il Trittico botticelliano del 1927, la suite per piccola orchestra Gli uccelli del 1928, il poema Feste romane dello stesso anno e la terza suite di Antiche Arie e Danze per Liuto del 1931. Questo solo per la musica sinfonica. (Continua…)

