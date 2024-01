Venaria Reale. Battesimo del 2024 per alcuni portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona, impegnati nella 13ª edizione del Cross Reale, svoltosi a Venaria Reale, in provincia di Torino.

Asia Zucchino ha conquistato il bronzo nella gara riservata alle Allieve, coprendo i 4 chilometri del percorso in 17’14”. Molto positiva anche la prova di Gabriele Di Vita, all’esordio tra gli Junior e schierato sui 6 chilometri. Gara chiusa in 21’10”, ottavo posto nella classifica assoluta e terzo posto nell’ambito della graduatoria di categoria. Buon esordio in Arcobaleno per il neo junior Fabio Terrano, 35° in 26’27”.

Ed anche il glorioso Centro Atletica Celle Ligure trae buoni auspici da questo inizio d’anno. Ottima prova d’esordio nella categoria Cadette per la spezzina Luna Sabatelli. Impegnata nel 67° Cross Campaccio, svoltosi a San Giorgio su Legnano, ha chiuso in 38ª posizione (120 le atlete al via) coprendo la distanza di 2 chilometri in 8’29”.

Altro scenario ed altro percorso, sempre di 2 chilometri, ma in Piemonte, nella già citata sede di Venaria Reale. E qui, per la grande felicità del coach Sergio Malgrati, il giovane cellese Valerio Pagliano (anch’egli al primo anno di categoria tra i Cadetti) si inventa una gara tutta di testa e vince con ampio margine la gara in un tempo sicuramente interessante di 6’43”.