Osservatorio Savonese Animalisti: “Oggi ultimo giorno di caccia? No, per i cinghiali si prosegue con i selecontrolli”

Savona. Oggi, mercoledì 31 gennaio chiude, quasi, la stagione venatoria 2023-24. Finalmente si smetterà di sparare anche agli “ultimi” della fauna selvatica, quegli animali che hanno dovuto combattere più a lungo di tutti contro fucili ed eccezionale siccità: cinghiali, volpi, colombacci, tordi bottaccio, ghiandaie, gazze e cornacchie; quasi, perché si continuerà fino al 14 marzo con i “selecontrollori” alla ricerca di daini e femmine e giovani di capriolo; e, tutto l’anno, per i cinghiali: anche se è vietato chiamarla caccia, per loro non c’è distinzione.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) sottolinea che la caccia al cinghiale è proseguita per tutto il mese di gennaio, a causa di uno “strano” sistema di censimento, immutato da decine d’anni ma che si è sistematicamente rilevato sbagliato; si sono sempre contati troppi cinghiali rispetto agli esistenti e così, quando alla fine di dicembre i cacciatori non sono riusciti ad ucciderne la percentuale prevista (il 90% dei censiti), è scattata la proroga a gennaio, in cui neppure si è riusciti a raggiungere l’obiettivo; e così sarà anche per il futuro.

Cominciare a fare seriamente i censimenti? Neppure a parlarne, visto che il “metodo” attuale è funzionale agli interessi dei cacciatori e dei loro sostenitori politici. Eppure la tecnologia potrebbe, se solo si volesse, aiutare a contare esattamente quanti cinghiali ci sono in un territorio; fototrappole, sistemi di visione all’infrarosso, droni ed intelligenza artificiale potrebbero infatti, se ben organizzati e programmati, individuarli perfettamente; sarebbe quindi possibile giungere entro dicembre al numero di animali abbattibili e non si potrebbe quindi prorogarne la caccia a gennaio.