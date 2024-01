Ospedale Santa Corona: il 1 febbraio la Cgil Savona incontra Asl2

Pietra Ligure. Giovedì 1 febbraio la CGIL di Savona incontra l’ASL 2 sui temi che riguardano l’investimento di oltre 200 milioni di euro nell’Ospedale di Pietra Ligure S. Corona.

“Ringraziamo l’ASL 2 per aver calendarizzato in tempi brevissimi l’incontro che abbiamo chiesto pochi giorni fa come CGIL di Savona, che ha come obbiettivo quello di conoscere in maniera più approfondita il progetto di investimento di oltre 200 milioni di euro che interesserà nei prossimi anni l’Ospedale S.Corona di Pietra Ligure. Questo progetto risulta essere molto importante per le necessità sanitarie della popolazione del ponente savonese ma più in generale di tutto il territorio savonese”.

“Da ciò che abbiamo appreso dagli organi di informazione in questi mesi , si prevede l’abbattimento di alcune strutture, padiglione “primo chirurgico”, ex Polio e piastra servizi, attualmente queste strutture rappresentano almeno il 40% delle attività sanitarie presenti oggi nell’ ospedale, in particolare nella piastra servizi sono collocati: Laboratorio analisi, Centro trasfusionale, Radiologia, Pronto soccorso, Rianimazione e Unità Coronarica -considerando una parte essenziale delle funzioni dell’ospedale, cioè di prima importanza”

“L’incontro – concludono servirà sicuramente a capire meglio questioni fondamentali per le lavoratrici e i lavoratori interessati e per i cittadini, visto che il progetto prevede tempi ipotizzabili in alcuni anni e certamente questi tempi comporteranno un trasferimento di queste attività in strutture diverse dalle attuali e quindi abbiamo necessità di ricevere informazioni rispetto alla nuova organizzazione e alle tempistiche in cui il progetto verrà realizzato, nonché a quali servizi saranno garantiti alla popolazione e quali interventi si prevedono per il personale coinvolto”.