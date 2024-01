Orientamento, al Giancardi-Galilei-Aicardi una “open week” per schiarirsi le idee

Albenga/Alassio. E’ giunto il momento di concretizzare la scelta: gli studenti delle classi conclusive degli istituti superiori di primo grado dal 18 gennaio possono entrare nel portale “UNICA” e iscriversi al percorso che li condurrà verso il loro futuro, la cosa più importante è seguire i propri interessi e le passioni.

A grande richiesta l’istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio-Albenga apre ancora le porte per offrire risposte a chi è ancora in dubbio, e le risposte le daranno direttamente gli studenti che frequentano abitualmente gli indirizzi di studio.

Tre pomeriggi diversi, dedicati ciascuno ad un percorso.

Martedì 30 gennaio dalle ore 13.00 saranno gli studenti dell’Istituto Tecnico Galilei in Regione Rapalline a Campochiesa, che spiegheranno le attività che si svolgono nei due indirizzi di studio Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni

Mercoledì 31 gennaio dalle ore 13.00 tutto l’Istituto Agrario Aicardi di Vadino (Albenga) e la sua azienda agraria saranno a disposizione per illustrare i propri percorsi: Professionale di Agricoltura e sviluppo rurale con triennio su Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane; oppure Tecnico per Agraria Agroalimentare e Agroindustria con triennio in Enologia e viticoltura

Giovedì 1 febbraio dalle ore 13.00 ad Alassio l’istituto Giancardi con l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e il corso Servizi Commerciali per la Promozione e l’Accoglienza Turistica, sede della segreteria che sarà aperta in questa occasione fino alle ore 19.00, a disposizione per essere d’aiuto alle famiglie nella compilazione delle iscrizioni su piattaforma UNICA.

Sarà occasione per vedere come si svolgono le lezioni quotidiane e i laboratori, occasione per fare domande a chi è docente e a chi è studente.

Inoltre, se siete adulti e volete diplomarvi, all’Agrario e all’Alberghiero sono attivi i corsi serali di istruzione per adulti. Le prossime iscrizioni si apriranno a marzo 2024, chiedi informazioni a orientamento@isgiancardigalileiaicardi.edu.it oppure chiamando in segreteria al numero 0182470224.