Open day al nuovo polo scolastico di Finale Ligure: ultimi giorni per scegliere l’indirizzo

Finale Ligure. Ormai manca davvero poco: tra pochi giorni, centinaia di alunni di terza media dovranno scegliere a quale scuola superiore iscriversi. A Finale Ligure, il Nuovo Polo Scolastico offre molta scelta: il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico Sociale (ex Arturo Issel); l’Istituto Professionale, con gli indirizzi Alberghiero, Servizi Commerciali e Promozione commerciale e pubblicitaria, l’IPSIA (ex Migliorini-Da Vinci).

A breve si svolgeranno gli ultimi due “ Open Day” : venerdì 26 gennaio, ore 15.00-18.00 (Plesso Issel) e sabato 27 gennaio, ore 9.00-12.30 e 15.00-17.00 (Plesso Migliorini-Da Vinci).

Gli ospiti che venerdì 26 gennaio, ore 15.00-18.00, visiteranno gli spazi del Liceo Issel (Finalborgo) saranno accolti da alunni e professori e accompagnati alla scoperta delle Aule Tematiche, dedicate alle principali discipline e attività proposte dalla scuola: l’Aula Scientifico, l’Aula di Informatica (con la stampante 3D), l’Aula/laboratorio di Fisica, l’Aula Scienze Umane, l’Aula LES, l’Aula Erasmus, l’Aula di Lingue (inglese, francese, spagnolo), il Laboratorio di Scienze. Inoltre, in Biblioteca sarà organizzata un’attività laboratoriale sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria.

L’Open D ay del 26 gennaio 2024 sarà utile per convincere chi è ancora indeciso o per confermare la propria scelta: le iscrizioni sono aperte dal 18 gennaio e si chiuderanno il 10 febbraio alle ore 20.00. ecco il link per perfezionare l’iscrizione al Nuovo Polo di Finale: https: //unica.istruz ione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Nel frattempo, in questi giorni, sono stati più di 70 gli alunni di terza media che hanno aderito all’iniziativa “ Una giornata da Liceale”, trascorrendo una mattinata al Plesso Arturo Issel e assistendo alle lezioni curricolari dei compagni “più grandi”: matematica, chimica, diritto, inglese, educazione civica, storia, francese… Dal sondaggio anonimo effettuato alla fine della giornata, è emerso che tutti gli ospiti sono rimasti soddisfatti dell’esperienza.

Dunque non resta che farsi coraggio, compilare la domanda e… iscriversi alle superiori!