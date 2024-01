Omicidio piazza delle Nazioni, Sow in aula: “Ho perso la testa. Chiedo scusa alla famiglia, non volevo farlo”

Savona. “Non mi ricordo niente di quel momento, so solo che ho perso la testa. Voglio chiedere scusa alla famiglia e chiedo perdono a tutti voi che siete qui, non volevo farlo. Ho chiamato il 112 perchè non volevo morisse. Ho sbagliato, c’erano tanti modi per risolvere”.

Lo ha detto nell’aula magna del tribunale di Savona davanti alla Corte d’Assise questo pomeriggio Safayou Sow, accusato di omicidio e porto abusivo di armi con l’aggravante della premeditazione e del legame sentimentale. E’ stato ascoltato in aula davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fiorenza Giorgi, al pubblico ministero Luca Traversa, l’avvocato delle parti civili Lucrezia Novaro, il suo avvocato Alessandro Stipo.

L’uomo lo scorso maggio avrebbe ucciso, sparandole alla testa, Danjela Neza, 29 anni, di origini albanesi in piazza delle Nazioni. Dopo una discussione tra i due Safayou Sow ha preso dalla macchina una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa, detenuta irregolarmente, poi aveva sparato alla testa della ragazza.

Sow è arrivato in Italia nel 2015 in barca, ha iniziato a lavorare a Genova e poi nel Club Nautico in Darsena a Savona dal 2018: “Ho iniziato come lavapiatti e poi sono diventato cuoco. Ci vedevamo tutti i giorni sul luogo di lavoro, il primo bacio c’è stato a maggio 2022 e nel periodo in cui ci siamo frequentati abbiamo fatto vacanze in Italia e all’estero. All’inizio eravamo felici, poi a fine 2022 sono iniziati i problemi perchè lei si frequentava con altre persone. Subito avevo il dubbio, ma poi la certezza quando ho visto i messaggi sul suo cellulare. Così ho detto ai datori di lavori che non potevo lavorare con lei: o me ne andavo io o se ne andava lei”.

Sulla pistola ha ribadito che si è rivolto ad Agostino Scalise per procurarsi la pistola: “Prima di chiedere a lui sono andato in questura e prefettura, ma mi hanno detto che non avrei potuto averla, che mi serviva un buon motivo. Io lo avevo: mi avevano minacciato, ma non lo avevo denunciato. Yuri mi ha dato l’arma dietro al locale dove lavoravo in cambio di 2500 euro. Ogni tanto la lasciavo in cantina, ogni tanto la portavo con me in macchina. Avevo visto che c’erano le munizioni, avevo cercato su internet come si usava, ma non l’avevo mai provata. Quando uscivo con Danjela ogni tanto avevo la pistola in macchina, ma non lo sapeva”.

L’imputato ha ammesso quanto riferito dalla polizia in aula al mattino sul materiale ritrovato nel cellulare: “Avevo foto a sfondo sessuale di Danjela, gliele avevo fatte mentre dormiva e usato questi contenuti per ricattarla. Le avevo anche detto che al locale o andava via lei o andavo via io”.

Poi ripercorre i minuti precedenti all’omicidio, quando aveva già impugnato l’arma: “Danjela esce per prima dalla macchina, io le vado incontro, ci siamo accapigliati, la pistola è finita per terra, entrambi abbiamo provato a prenderla, ma io sono riuscito a prenderla prima di lei e il primo colpo è partito mentre si stava alzando da terra, poi non so come sia partito il secondo. Non volevo ammazzarla, dopo ho provato a suicidarmi, ma non sono riuscito perchè dalla pistola non uscivano più proiettili”.