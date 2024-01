Occhi al cielo questa sera (20 gennaio): il passaggio della Stazione spaziale internazionale visibile in tutta Italia

Italia. Continuano i transiti della ISS (International Space Station – Stazione spaziale internazionale), ma quello odierno (20 gennaio) in particolare, sarà visibile da tutta Italia, intorno alle 18:51.

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è AstronautiCast “dal 2007 primo podcast italiano dedicato all’astronautica e lo spazio”.

“Nella figura (in copertina), – hanno spiegato da AstronautiCast, – vedete un grande cerchio bianco che rappresenta la zona in cui la ISS sarà visibile nell’intervallo di tempo considerato; gli osservatori più fortunati saranno quelli nelle vicinanze della riga rossa centrale che rappresenta la traiettoria effettiva della Stazione”.

“Dunque, in questo caso specifico, gli abitanti di Troyes e Norimberga vedranno la ISS passare sulle loro teste a poco più di 400 km di distanza, che guarda caso è proprio l’altezza a cui orbita. Invece, per avere un’idea della differenza, la distanza minima della Stazione da Sant’Odorico (UD) sarà di 620 km, dove non salirà oltre i 41° sull’orizzonte”.

Ma non è finita qui: “Se guarderete attentamente, alle 18:54:14 (poco dopo il culmine del passaggio) vedrete la ISS cambiare di colore, da bianco ad arancione, per poi sparire perché entrerà nell’ombra proiettata dalla Terra: il tramonto orbitale. Nella figura questo momento è rappresentato dalla linea rossa che diventa blu”.

La Stazione spaziale internazionale è una stazione spaziale in orbita terrestre bassa dedicata alla ricerca scientifica e gestita come progetto congiunto da 5 diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la canadese CSA-ASC.