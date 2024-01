Nuovo stop per la risonanza magnetica del San Paolo. Asl2: “Il ricambio arriverà dall’Olanda”

Savona. Venerdì 26 gennaio avevamo parlato di una manutenzione da record per la risonanza magnetica dell’ospedale San Paolo che si era guastata nella giornata di giovedì. Meno di 24h e i tecnici erano riusciti a farla ripartire. Ma oggi il macchinario ha subito un nuovo arresto, questa volta per rimetterlo in funzione si dovrà però attendere qualche giorno in più.

La settimana scorsa la risonanza magnetica aveva subito un così detto “tapullo” che aveva svolto la sua funzione: non fermarsi per troppo tempo e permettere ai pazienti di effettuare l’esame strumentale: e così era stato infatti, fino ad oggi, ha svolto appieno il suo lavoro. Era evidente però che il macchinario, molto sofisticato, avrebbe avuto necessità di una riparazione più a lungo termine. Ed è per questo che si dovrà attendere e pazientare qualche tempo perché il pezzo di ricambio dovrà arrivare dall’Olanda, è atteso nelle giornate di martedì 30 gennaio o in quella del 31.

Con questo ulteriore fermo l’attenzione, ovviamente, si sposta sulla problematica dei macchinari: alcuni vecchi e molti atri usurati che dovrebbero essere sostituiti. In questo senso viaggiano alcuni fondi del Pnrr, le nuove risorse permetteranno l’acquisto di nuove apparecchiature come quella della risonanza magnetica che però non sarà disponibile in tempi brevi.

“Il fermo macchina è stato risolto già una volta in meno di 24h dall’intervento dell’ufficio tecnico dell’Asl2, poco dopo però si è verificato un nuovo fermo e quindi si è deciso per la sostituzione della parte interessata. Il nuovo pezzo è in arrivo dall’Olanda e giungerà a Savona tra domani e dopodomani – si legge nella nota dell’Asl2 savonese – I pazienti che in questi giorni non potranno usufruire dell’esame programmato saranno ricontattati e verranno ricollocati il prima possibile“.

“La sostituzione della RM in questione è già prevista grazie alla tempestiva pianificazione dell’utilizzo delle risorse Pnrr effettuata in Asl2. L’avvio dell’attività della nuova RM, più performante e precisa, oltre all’installazione del macchinario richiede importanti opere edilizie nei locali individuati comunque già oggetto di progettazione”.