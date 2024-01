Nuovo ponte sul Letimbro tra Villapiana e l’Aurelia bis: in attesa del finanziamento per il progetto esecutivo

Savona. E’ passato un anno da quando la giunta ha approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul torrente Letimbro che collegherà la zona via Torino/via Crispi, nel quartiere di Villapiana, al futuro svincolo dell’Aurelia bis in corso Ricci.

Nel frattempo pochi giorni fa il Comune ha chiesto al Ministero un finanziamento per il progetto esecutivo. La risposta arriverà solo nei prossimi mesi dopo la pubblicazione della graduatoria.

L’opera è stata messa nel piano delle opere pubbliche, ma i lavori non inizieranno prima del 2025. “E’ un’infrastruttura che ha senso con la conclusione del tratto di Aurelia bis verso Albisola”, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

“Cerchiamo di fare incastrare tutti i tasselli nella speranza di ottenere i finanziamenti, negli ultimi anni mi pare che le risorse arrivino e continuiamo a lavorare e a sperare”.

Per la realizzazione dell’operaservono 6 milioni e 600mila euro. La linea di finanziamento è già stata individuata nell’ambito di uno specifico programma di sviluppo della rete viaria di Regione Liguria.

“La ratio del progetto – aveva spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – è liberare dal traffico la zona nord di Savona, convogliando il flusso delle direttrici via Torino/via Piave e via San Lorenzo verso l’Aurelia bis. Ora che il cantiere di questa infrastruttura si sta finalmente rimettendo in moto dopo anni di blocco è arrivato il momento di dare nuovo vigore anche al progetto del ponte sul Letimbro”.

Il progetto, due corsie e due marciapiedi, è stato realizzato da IRE nel 2016. Ora gli uffici tecnici lo hanno attualizzato, soprattutto nella parte del quadro economico, che risente dell’incremento dei prezzi dei materiali e che oggi arriva, appunto a 6 milioni e 600mila euro.