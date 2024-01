Nuovo Cda per Telemutuo: Andrea Pennato nuovo amministratore delegato

Villanova d’Albenga. L’Assemblea degli azionisti di Telemutuo.it ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società composto da Angelo Spiezia, Andrea Pennato e Alessandro Pollero. Contestualmente, Andrea Pennato è stato nominato amministratore delegato di Telemutuo.it mentre Angelo Spiezia è stato designato come presidente della società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il quinquennio 2024-2028.

Angelo Spiezia, presidente di Telemutuo.it e consigliere delegato di Fc Group Holding (di cui fa parte Telemutuo.it) ha commentato: “Sono felice di dare il benvenuto ad Andrea ai vertici di Telemutuo. La sua lunga esperienza nel settore dei finanziamenti ipotecari rappresenta un valore aggiunto per la nostra azienda. Per questo, non vedo l’ora di collaborare con Andrea, in continuità con quanto già realizzato fino a oggi dal team di grandi professionisti che compongono la squadra di Telemutuo, per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti e ambiziosi”.

Andrea Pennato, neo amministratore delegato di Telemutuo.it, ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa occasione che mi è stata offerta da Fc Group Holding che mi permette di tornare a operare nel settore dei mutui online. Le esperienze da me acquisite nell’ambito dell’offerta di finanziamenti ipotecari attraverso piattaforme digitali mi consentiranno di portare innovazione in un comparto che ho contribuito a fondare nel 2001 e, al contempo, di sviluppare sinergie vincenti con le altre società del Gruppo”.

Andrea Pennato – Dopo aver avviato alcune iniziative imprenditoriali nel settore immobiliare, nel 2001 Andrea Pennato ha partecipato alla start-up di Gruppo MutuiOnline (“unicorno” nel segmento STAR di Borsa Italiana), crescendo all’interno dell’azienda fino a diventare amministratore delegato di due società del gruppo: MutuiOnline Spa (primo broker di mutui in Italia) e Money360 Spa (società di mediazione sul territorio). Pennato ha assunto inoltre il ruolo di membro del CdA di PrestiPro Srl (joint venture con Gruppo NSA).

Nel 2023 Pennato è entrato in Premia Finance Spa, società di mediazione creditizia quotata all’Euronext di Borsa Italiana, con il ruolo di Direttore generale. Curioso e interessato alle tematiche relative all’innovazione, all’informatica e a internet, negli anni Pennato è stato mentore di 3 start-up nel settore immobiliare/creditizio e business angel di Gromia.com.