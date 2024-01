Nuova passeggiata a raso in via Nizza, incontro in Comune. Il sindaco: “Idonea ad affrontare le mareggiate”

Savona. “Quest’opera è pensata per resistere a scenari plausibili in base alle circostanze. Sappiamo bene che una passerella sulla spiaggia può sollevare perplessità, ma abbiamo valutato i pro e i contro. Partiamo dal presupposto che l’opera dal punto di vista strutturale è idonea ad affrontare le mareggiate. La rinuncia a quest’opera avrebbe aperto un problema contrattuale e avrebbe comportato la rinuncia a un finanziamento”.

Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo oggi pomeriggio durante l’incontro pubblico per la presentazione del progetto della nuova passeggiata a raso in via Nizza. All’incontro hanno partecipato decine di cittadini oltre al sindaco, agli assessori e i progettisti.

Tra i vantaggi che si sarebbero persi con la rinuncia il sindaco elenca: “Questa passerella, indipendentemente dalle caratteristiche, rappresenta un’opportunità per la nostra città di recuperare questo lungo tratto di litorale che può cambiare anche la concezione urbanistica. Non c’era altro modo di fare questo progetto”.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ricorda: “È il risultato di un concorso di idee, il progetto resta nel cassetto poi esce un bando nazionale con il quale viene chiesto il finanziamento e nel frattempo ci si attiva per fare un progetto definitivo approvato nel 2016”.

Le zone di intervento sono quattro dal Letimbro fino a Zinola (tra i bagni la Playa e il complesso socio sportivo, tra Rio Quattro Stagioni e Rio Molinero, tra rio San Cristoforo e i Bagni Corsaro, tra i Bagni sant’Antonio e Bagni Umberto): “È la spiaggia più lunga della Liguria e non c’è una passeggiata”.

La variante prevede la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare sotto.

Diverse le preoccupazioni dei savonesi, tra queste i possibili danni dovuti alle forti mareggiate come quelle del 2018 o 2023. “Questa passerella sarà spazzata via in cinque anni – ha detto uno dei presenti -. A chi spetterà il costo del ripristino in caso di danni?”.

“Noi tecnici – ha risposto il progettista di Dodi Moss – non abbiamo la sfera di cristallo, ma non possiamo sapere che mareggiate arriveranno. Noi diamo la garanzia che rispetto condizioni ottimali facciamo qualcosa in più per aumentare la resistenza di questa struttura”.

E ancora: “Non siamo sul bagnasciuga, ma è una struttura ancorata in profondità. Abbiamo fatto di tutto perché non avvengano danneggiamenti”.

Oltre alle questioni tecniche tra le preoccupazioni i lavori durante la stagione estiva. Il progetto deve passare in conferenza dei servizi e il Comune conta di partire prima possibile. Il programma lavori sarà determinato secondo le esigenze delle diverse tratte. “Non si potrà fare a meno di eseguire i lavori nel periodo estivo”, ha detto il dirigente Marco Delfino. Infatti, l’opera deve essere realizzata entro la fine del 2024.