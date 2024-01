“Nuova Finale”, spunta una prima lista alternativa a Guzzi per la sfida elettorale

Finale Ligure. Un manifesto elettorale apparso oggi a Finale Ligure, che di fatto annuncia la nascita di una prima lista concorrente alla candidatura a sindaco di Andrea Guzzi. “Nuova Finale – Un’aria diversa in Comune” si legge nell’affissione.

Naturalmente, il manifesto non è passato inosservato e ha scatenato una serie di rumors nella cittadina finalese in vista dell’appuntamento elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Chi c’è dietro questa possibile lista? Una domanda che ha animato e provocato diverse reazioni e indiscrezioni.

Se una possibile candidatura a suo tempo annunciata di Angelo Berlangieri, attuale presidente provinciale dell’Unione Industriali, e vice presidente della Camera di Commercio, pare non abbia avuto ulteriori sviluppi (con una potenziale lista di centro destra, esclusa la Lega che sembra rientrare nel progetto politico-amministrativo creato dal vice sindaco uscente Andrea Guzzi), ecco spuntare una nuova, e ancora misteriosa, compagine pronta giocarsi le sue carte per le elezioni comunali.

Il manifesto elettorale non è stato preceduto da nessun annuncio o comunicazione, per questo si stanno rincorrendo in maniera frenetica gli interrogativi sulla genesi della possibile lista elettorale. Non sarebbero coinvolti gli attuali gruppi della minoranza consiliari: Marinella Geremia, in quota Lega che dovrebbe essere nella squadra di Guzzi, Camilla Fasciolo capogruppo di “Le Persone al Centro e Tiziana Cileto di “Per Finale”, quest’ultimi due gruppi ancora alle prese sul da farsi in merito alla prossima partita elettorale.

Non si esclude, invece, la partecipazione del di Maria Gabriella Tripepi, candidata sindaco alle scorse elezioni con “Finale Ligure Viva”, fino al movimento di Grande Liguria che aveva indicato la necessità di costruire una alternativa all’attuale amministrazione comunale, anche valutando convergenze politiche a vario livello. Per ora nessuna conferma ufficiale o ufficiosa.

Quello che è certo è che ormai il dado è stato tratto, salvo non si tratti di una boutade elettorale nata per qualche altra motivazione.

Secondo quanto trapelato in queste ore, quello che emerge è la formazione di una lista nuova “creata dal basso”, ovvero dagli stessi cittadini finalesi desiderosi di dare un segnale di discontinuità rispetto alle ultime amministrazioni, con l’obiettivo di coinvolgere figure note del panorama politico cittadino così come rappresentanti di associazioni e categorie economiche.

Ora, anche dopo la pubblicazione di un manifesto, si attende finalmente che i “protagonisti” di questa nuova avventura elettorale escano allo scoperto, o almeno questa è la richiesta dei cittadini finalesi dopo l’uscita di un avviso elettorale di carattere pubblico e con tanto di simbolo.