Nuoto sincronizzato, buon piazzamento per le juniores della Doria Loano ai campionati nazionali

Livorno. Dal 26 al 28 gennaio presso la piscina comunale Camalich di Livorno si sono svolti i Campionati Nazionali Invernali Juniores/Assoluti Settore Propaganda di nuoto sincronizzato, a cui hanno partecipato numerose squadre del nord e centro Italia.

La Doria Nuoto Loano ha gareggiato con la sua squadra Juniores composta da Giada Delitala, Federica Marcante, Matilde Marino, Alessia Mascarino, Beatrice Mino, Chiara Miozzo, Elena Razzaio, Cenere Marta e Sigaudo Lavina, riserva, e allenata da Selena Burlando.

La squadra è entrata in acqua con concentrazione e grande determinazione e si è esibita in un bell’esercizio ottenendo un ottimo risultato, soprattutto per l’impressione artistica, con un punteggio complessivo di 62,167 che ha collocato le ragazze al 19° posto, circa a metà classifica.

Tra il pubblico era presente un giudice federale che si è complimentato con la società loanese per i progressi fatti in questi ultimi anni.

La squadra della Doria Nuoto Loano